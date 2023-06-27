Посевная-2023: капризы погоды нам не помеха

Год на год не приходится

Кого ни спроси, все говорят о весне 2023 года, будто ее и не было. Ждали тепла, но у природы каждый год свои капризы. В 2021-м посевная стартовала 28 апреля, в 2022-м – также к концу двадцатых чисел апреля. А вот затяжная весна 2023 года и малое количество теплых дней в апреле-начале мая существенно замедлили начало посевной. Но за счет своевременной и качественной подготовки сельчан к полевым работам, а это обеспеченность кадрами, семенами, минеральными удобрениями и другими ресурсами, работы в полях прошли хорошими темпами. Посевная завершилась, как и планировалось, во второй декаде июня.

- Ранняя весна прошлого года, характеризующаяся аномально теплой погодой с небольшим количеством осадков, позволила нам начать в 2022 году посевную кампанию намного раньше среднемноголетних сроков. Поэтому кампанию текущего года мы сравнивали с периодом 2021 года, - говорит Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли. – Во время посевной мобилизация сил была полная. В этом году аграрии немного увеличили площадь сева зерновых и зернобобовых. Под масличные в целом и под рапс в частности в этом сезоне отвели меньше гектаров, чем годом ранее, однако этот объем обоснованный. Лидерство в стране по площади рапса, как и прежде, за нашим регионом. Посевная завершилась в оптимальные агротехнические сроки, что позволяет рассчитывать на высокий урожай.

По предварительным итогам полевых работ земледельцы края засеяли яровыми 1 млн 341,7 тыс. га. Зерновые и зернобобовые заняли 940,4 тыс. га, масличные – почти 227 тыс. га, из них рапс – 213,7 тыс. га. Площади под рапсом в крае пятый год самые большие в стране. По объему производства маслосемян регион также в лидерах. Традиционно больше всех в крае посеяли зерновых и зернобобовых в Ужурском (113,5 тыс. га), Назаровском (100 тыс. га) и Балахтинском (62,5 тыс. га) районах. Лидеры по выращиванию рапса – Ужурский, Шарыповский и Балахтинский районы, которые в сумме отвели под масличную культуру 55,5 тыс. га.

Картофель в сельхозорганизациях края посадили на 6,3 тыс. га, что составляет 101,8% от плана, овощи – на 1,3 тыс. га (104,2%). Наибольшая доля в производстве «второго хлеба» и овощей у аграриев Сухобузимского, Березовского, Емельяновского и Шушенского районов.

Лен-кудряш в крае занял 5,6 тыс. га, соя – 5,3 тыс. га. Под горчицу сельчане отвели 1,7 тыс. га, перевыполнив план на 135%, под гречиху – 20,6 тыс. га, что составляет 123,8% от плана. Больше всего гречихи сеют в Минусинском районе – его доля в общекраевом объеме 43,5%. Кормовые аграрии посеяли на 130,8 тыс. га. Из них кукурузу для получения высокоэнергетических кормов – на 23,5 тыс. га, что больше запланированного на 8,6%.

Главные в поле - механизаторы

В начале июня мы побывали на полях Емельяновского района.

- К посевной кампании этого года мы подготавливались достаточно тяжело. Это было связано и с порядком ценообразования на рынке, он не совсем в нашу пользу, - говорит директор ООО «Емельяновское» Алексей Шпагин. - Рентабельность от урожая прошлого года практически не получили, даже, скорее, сработали отрицательно. Также уборочную в 2022 году проводили параллельно с подготовкой почвы к урожаю следующего года. Планы по посевной были намечены в объеме прошлого года, но из-за погодных условий во время уборки урожая, когда обильные дожди в конце концов перешли в снег, и зяблевой обработки земли у нас получилось подготовить почву всего процентов на 70, и то относительного качества. В этом году посевная кампания из-за холодной весны затянулась. Технику в поле вывели числа 9-10 мая, одновременно делали подработку и начали сев. Конечно, в такой ситуации распределить ресурсы по времени не получилось. Все задействовали одновременно, наращивали темпы, что отразилось на графике рабочего времени механизаторов, увеличилась и нагрузка на технику. Но тем не менее посевную завершили.

В хозяйстве сеют пшеницу, а также рапс и серые хлеба на собственные нужды. В «Емельяновском» общее стадо 3000 голов, дойное – 1200.

- Основная посевная площадь выделена под пшеницу сортов, которые формируют наибольшую клейковину. Такая потребность на рынке. Зерновых 6000 га, из них пшеницы – 4500. Вот на этом поле вторым годом сеем пшеницу Новосибирская 31, - показывает нам Алексей Иванович. – Применяем минеральные удобрения, семена также обработаны протравителями и от болезней, и от вредителей. В поле работает трактор Ростсельмаш 2400, он позволяет протягивать посевной комплекс с гидромотором на гидроприводе. Используем посевной комплекс культиваторного типа: одновременно происходит врезание удобрений, посев, культивация, прикатывание и выравнивание поля. Это позволяет оптимизировать ресурсы, главное – человеческие. Квалифицированные механизаторы – специалисты на вес золота, их в АПК не хватает, да и нужно время, чтобы обучить работе на таком современном агрегате.

ЦИФРА

В 2023 году на все направления развития АПК края из федерального и регионального бюджетов выделено почти 10 млрд рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конце мая на заседании президиума правительства региона руководитель Красноярского края Михаил Котюков поставил задачу определиться с перспективами отрасли:

- Необходимо работать в трех направлениях. Первое – площади посевных. По цифрам вижу, что площади увеличиваются, и это хорошая тенденция. Нужно посмотреть, какие задачи в среднесрочной перспективе мы ставим себе по этому направлению, так как влияет на многие вопросы: комплексное развитие территорий, развитие активностей в этих территориях. Второе – посмотреть мощности по переработке. Насколько они дадут нам возможность увеличить транспортное плечо. И, соответственно, увеличить экспортный потенциал наших аграриев. Третье – нужно очень плотно держать в контакте науку, чтобы с учетом этих особенностей можно было вести вопросы селекции, семеноводства, хранения и переработки продукции.

Фото Дианы ИВАНОВОЙ