Фермерам и садоводам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году на развитие сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерства и сельхозкооперации, а также сельских территорий Красноярского края из бюджетов разных уровней будет направлено почти 10 млрд рублей.

Гранты на дороги и электричество

В мае в минсельхозе края подвели итоги конкурса грантов для развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ. В июне 28 соискателей из Березовского, Емельяновского, Манского, Енисейского, Большеулуйского, Шушенского и Минусинского районов, а также Железногорска, Ачинска и Дивногорска получили в сумме около 66 млн рублей. С 2023 года размер гранта увеличили с двух до трех млн рублей. Как можно израсходовать средства: на строительство, реконструкцию или ремонт электросетей в товариществах (15 СНТ направят деньги именно на эти цели), на ремонт дорог пойдет 12 грантов. А СНТ «Ветеран» Березовского района планирует строить объекты водоснабжения, включая разработку проектной документации.

Кстати, в прошлом году поддержку до 2 млн рублей получили 36 конкурсантов из Березовского, Емельяновского и Минусинского районов, а также Дивногорска, Лесосибирска и Железногорска.

Например, в СНТ «Енисей» Березовского района на средства гранта реконструировали электросети – переделали всю внутреннюю разводку, приобрели трансформаторную подстанцию. А в ТСН «Заимка» Емельяновского района на грант сделали дороги. В этом году одним из победителей конкурсного отбора стало ТСН СНТ «Заря» из Енисейского района. Товарищество получит грант на ремонт дороги по центральной улице и создаст комфортные условия для садоводов и работы дачного автобуса.

В конце июня-июле ведомство планирует провести конкурс среди садовых обществ на гранты до 200 тыс. рублей. На средства господдержки садоводы могут купить изделия и материалы для ремонта дорог, объектов электро- и водоснабжения в СНТ, а с этого года – еще противопожарное оборудование и снаряжение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя правительства края – министра сельского хозяйства и торговли:

- За предыдущие шесть лет гранты на развитие получили 130 садовых обществ края, часть из них – не единожды и, конечно, на разные цели. По условиям программы это разрешено. Ежегодно на конкурс поступает большое количество заявок, география соискателей широкая. В регионе действуют порядка 1600 некоммерческих товариществ, инфраструктурные вопросы есть практически в каждом из них, поэтому мера госпомощи будет востребована еще долгие годы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начинающим предпринимателям

Еще одна мера поддержки, которая предоставляется краевым фермерам уже пятый год, - грант «Агростартап». Средства выделяются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Подача заявок закончилась в конце июня, сейчас специалисты министерства рассматривают пакеты документов, победители отбора станут известны в июле. За время действия этого вида поддержки гранты в разных отраслях сельхозпроизводства получили 65 соискателей, большинство из них эффективно работают. С 2023 года размер гранта увеличился на 2 млн рублей: желающие заниматься мясным и молочным животноводством могут получить до 7 млн рублей, на другие сельхознаправления полагается до 5 млн рублей. Кроме того, можно получить плюсом еще один миллион рублей, если заявитель является пайщиком сельхозкооператива и готов внести часть средств гранта в его неделимый фонд. Из бюджетов разных уровней на «Агростартапы» выделено 67,5 млн рублей.

Подробная информация о различных мерах поддержки размещена на сайте министерства

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края