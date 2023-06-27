Юные, молодые, опытные: каждый на вес золота

Пьедестал победителей (слева направо) - Вадим Брух, Данила Греб, Евгений Кириллов, Роман Шегулов

Ювелирная работа

Змейка, движение задним и передним ходом, разворот в ограниченном месте, сцепка с трактором… Буквально ювелирные движения! А еще грамотная обработка почвы, знание теории. 16 июня на полях учебно-производственного хозяйства «Суходол» Минусинского сельхозколледжа прошел шестой региональный конкурс «Пахарь года». За победу в трех номинациях боролись девять хозяйств, девять студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также 12 школьников.

Работники хозяйств пахали на «Кировцах», студенты и школьники – на «Беларусах».

- По правилам конкурса, весь процесс отвальной вспашки делится на четыре этапа: разметка и вспашка свального гребня, вспашка первого свального загона, разметка развального загона, вспашка последнего загона, - прокомментировали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края. – Условия строгие – за каждое нарушение штраф от 1 до 5 баллов.

Конечно, участники заметно волновались, хотя старались этого не показывать. Вячеслав Семенов из Ужурского района признался, что первый раз пришлось управлять трактором «Беларус» сотой модели: «Ездил на «восьмидесятках», но не на «сотке». А это другие размеры, габариты, следовательно, и управлять им нужно по-другому. Лучше бы я на «Кировце» проехал, если бы мне дали. На нем управился бы с легкостью!»

А вот Николай Огарков, пройдя испытание, оценил свою работу так: «Прошел все хорошо, просто, ровненько! Без всяких сложностей. Главное – не волноваться!»

Пьедестал почета

В номинации «Пахарь. Профессионал» первое место занял механизатор ОАО «Красное» Балахтинского района Роман Шегулов. Второе место у тракториста ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района Николая Мальцева, третье – у механизатора ООО «Саяны» Саянского района Николая Огаркова.

Лучший результат среди молодых профессионалов показал студент Красноярского ГАУ Вадим Брух. Вторым пришел Максим Веселков из Ужурского многопрофильного техникума, третьим – Тимофей Апанович из Балахтинского аграрного техникума. Среди юных профессионалов первенство одержали ребята из Ровненской средней школы Балахтинского района – Евгений Кириллов и Данила Греб. Кстати, на конкурсе в прошлом году ребята были серебряными призерами и вот за год отточили свои умения и вырвались вперед.

Второе место у учеников Березовской средней школы Курагинского района – Кирилла Мясникова и Константина Китаева. Третье место заняли Степан Ланчаков и Дмитрий Бельских из Большехабыкской средней школы Идринского района.

Участников конкурса наградили благодарственными письмами минсельхоза края, победителей – дипломами и премиями. Призовой фонд мероприятия из краевого бюджета в этом году увеличили с 400 до 500 тысяч рублей.

В этом году чемпионат России по пахоте пройдет на площадке Всероссийского дня поля в Татарстане. От Красноярского края участие в профессиональных соревнованиях примут два механизатора – призеры прошлогоднего краевого конкурса. Победитель этого года представит регион на российском чемпионате в 2024 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Васильев, заместитель министра сельского хозяйства и торговли края:

- Конкурс приобрел статус регионального в 2017 году. Шесть лет назад было много участников от колледжей, немного – от сельхозорганизаций и почти не было заявок от школ. Теперь все три номинации равномерно наполнены – сформировалась преемственность. Главная задача соревнований – повысить престиж рабочих профессий. Все операции в сельском хозяйстве проходят на технике, поэтому механизаторы высокой квалификации всегда на вес золота.

По материалам пресс-службы министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

Фото Степана КОПЫЛОВА