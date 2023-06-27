Бобик, налетай – поспело: какие сезонные фрукты и овощи полезны, а какие опасны для питомцев

«вКУСЬнотища»! Фото: Ася ЖУКОВА

Видели видео: персидский кот с хрустом вгрызается в арбуз? Эх, кусь, еще кусь, - вКУСЬнотища! Или еще один популярный ролик: крошка чихуахуа пожирает землянику. Так жадно, что трясется. Налетай – поспело! Едим сами, делимся с питомцами: «Лопай, Бобик, да побольше». А потом? Успеть бы добежать до ветклиники. Оказывается, вполне себе безобидный персик может даже не навредить, а убить! Сезонные ягоды, овощи и фрукты, какие из них полезны, а какие опасны для наших любимцев?

НЕТ

ФРУКТЫ-ЯГОДЫ

Арбуз и дыня

- Ни кошкам, ни собакам не рекомендую! – предупреждает эксперт «КП», ветеринарный врач Юлия Жемер. – Кстати, из сезонных продуктов кошкам нельзя вообще ВСЁ. Они хищники, это просто не их рацион, во-первых. А во-вторых, арбузы или дыни могут содержать токсины, которые используют для хранения. Люди-то ими травятся, а уж животные…

А если арбуз БЕЗ токсинов? В прошлом году в моей практике было два трагических случая с кошками. Дома купили арбуз, его ела вся семья: родители, дети. Перепало и питомцам. Что дальше? Люди в порядке, а животным стало плохо. Через двое суток обратились ко мне, жалобы на сильную рвоту, вялость, отказ от еды. Оказалось, у кошек развилась острая почечная недостаточность. Мы боролись за них пять дней, но, увы.

Абрикосы, персики и нектарины, вишня, черешня, слива и груша.

- Абсолютно нет! У абрикоса, персика и нектарина выраженное грубое волокно клетчатки. Собака просто не способна его переварить.

Фото: Ася ЖУКОВА

Приведу пример: летом хозяева вывезли на дачу французского бульдога, ему не было и года. Поставили для детей корзину с фруктами и недосмотрели. Он туда забрался. Щенка нашли уже в плохом состоянии. Лежал на земле, рядом валялись две косточки от нектаринов. Думали, может, подавился третьей? Тут же привезли к нам. И за три-четыре часа у собаки отказали почки. В тот же день она умерла.

Кроме того, в косточках этих ягод и фруктов содержатся вещества, которые могут быть токсичны. Вдобавок если собака разгрызет косточку, осколки травмируют кишечник.

Виноград (изюм), смородина, как быть с ними?

- В интернете масса видео, как собаки едят виноград, и все прекрасно. Вместе с тем есть научные данные, что в 70% после употребления винограда (или изюма) у них развивается острая почечная недостаточность.

В моей практике были ЧП: собака стащила виноград со стола! Считанные часы, и спасать было уже некого.

Отмечу, интоксикация может быть, а может нет. Но стоит ли рисковать жизнью питомцев? Ради чего?

ОВОЩИ

Помидоры

- Ни в коем случае. Есть коты и собаки, которые без ума от помидоров. Но давать им паслёновые не нужно, в них сильные токсические вещества.

А если очень просит, смотрит жалобными глазами? Мне хозяева часто говорят: «Ну, он же не может хотеть то, что ему во вред, да?». – Может! Он импульсивно идет на запах, вкус. Даже если после того же помидора у пёсика разболится живот, завтра он снова пойдет его клянчить.

Цветная капуста, баклажан, зеленый горошек, редис

- Даже не думайте. От них бывает метеоризм. А пользы никакой. Так зачем тогда давать? Хотя бывают такие собаки, что даже лук трескают!

Нужно иметь в виду: животные такие же, как мы с вами, индивидуальности. Одни приучены к единственному виду сухого корма. Едят его всю жизнь. И не реагируют ни на рыбу, ни на мясо. А есть другие, выраженные пищевики. Получают большое удовольствие от пищи, им нравится разнообразие. Это как у людей: кто-то гурман, а кто-то нет. Но идти у них на поводу НЕЛЬЗЯ. За питомца отвечаете ВЫ.

ДА

ФРУКТЫ-ЯГОДЫ

Яблоки и ранетки

- Кормить ими питомцев можно. Главное без фанатизма! Иначе это может привести к образованию газов, боли в животе. Иногда владельцы ноют: «Чем же еще порадовать малыша? Он так любит яблочки!». Угостите! Только дайте МАЛЕНЬКИЙ кусочек. Обязательно очистите кожуру, уберите перегородки, животные их не перерабатывают. А без кожицы, по чуть-чуть, разрешаем даже собакам с хроническим панкреатитом.

Малина и клубника

- Принцип тот же: можно, но осторожно. Собаки не синтезируют витамин С, а клубника с малиной могут стать его источником. Это не значит, что можно позволять есть, сколько захочет. Мне рассказывают: привезли питомца на дачу, и он кинулся объедать малину прямо с куста. А потом – понос и прочее. Клубнику и малину даем, но умеренно. По две-три ягодки, они не навредят. И то, если у собаки все нормально с ЖКТ.

Фото: Ася ЖУКОВА

ОВОЩИ

Огурцы, кабачки, болгарский перец

- Разрешено, но опять же – без кожуры. Чистим, режем мелкими кусочками (или трем на терке) – пожалуйста! Но не перебарщиваем. Если перекормить собачку декоративной породы, например, перцем, у нее может прихватить живот.

Насчет кабачка: можно давать сырым или вареным, приготовленным на пару. Ни в коем случае не тушите на масле. Слишком жирный продукт, не пища для собак! Достаточно 4-5 капель масла, чтобы вызвать острый панкреатит. А это понос, острая боль, вплоть до гибели. Единственное исключение – лососевое масло, его используют для хаски, лаек, кавказских овчарок. Остальным - любые масла под запретом!

Морковь

- Можно в любом виде. Это кладезь витаминов и клетчатки. Но учтите: сырая морковь – грубая клетчатка, она часто не переваривается. Впрочем, и больших проблем не доставляет. Морковь лучше отварить. Если все-таки даете сырой, очистите и потрите на мелкой терке. Особенно, когда у вас небольшая (меньше 10 кг) собака.

Ну, траву-то пощипать на даче можно?

- Траву нельзя никакую, даже из зоомагазинов! Когда она попадает в ЖКТ питомца, это всегда травма слизистой желудка и 12-перстной кишки, - продолжает наш эксперт. - Чтобы переварить траву, грубое волокно, надо быть коровой.

Зачем же собаки и кошки стремятся ее поесть? Это один из рефлексов, достался им от диких предков. В природе кошки едят мышек целиком, с коготками, шерстью. Инородные тела оседают в желудке. Животное чувствует недомогание. А как она может вызвать рвоту? Травмируя желудок травой.

Фото: Ася ЖУКОВА

Отсюда вывод: если питомец грызет цветы, ест траву на даче, это сигнал для вас, у него проблемы со здоровьем. Поэтому необходимо показать любимца специалисту. И не надейтесь ни на какую траву.

Гостинец с грядки

Чем же угостить питомца, как его побаловать? – ломают голову многие хозяева.

- Ответ прост: существуют овощи и фрукты, которые собаки усваивают и переваривают хорошо. Акцент нужно делать на них. Сезонными дарами лучше не баловаться, многие действительно опасны для животных.

Важно понимать: способность человека к перевариванию разных продуктов, в том числе не растущих в данной местности (то есть к ним не адаптирован ЖКТ) - это уникальная способность НАШЕГО вида.

У кошек и собак адаптация к любому новому виду еды идет долго – по четыре месяца! Разнообразный стол только истощает организм питомца, дает слишком сильную нагрузку на ЖКТ.

Собака или кошка может всю жизнь сидеть на одном корме. Если она охотно его ест, у нее все в порядке, не меняйте ничего. Тут лучшее – враг хорошего.

К тому же огромной пользы от сезонных овощей и фруктов животные не получают. Это не больше, чем прихоть хозяина. Зачастую люди не знают, как еще продемонстрировать свою любовь к питомцу. Вот и закармливают вкусняшками. Сегодня клубничка, завтра черешня. Тогда как собака не нуждается в постоянной смене «блюд». Свою любовь можно показать другими путями: с помощью ласки или игр.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ

Под запретом:

Авокадо (слишком жирный, может убить). Не даем никогда.

Банан (переизбыток калия). Или не даем вообще, или «микродозами».

Манго, все цитрусовые (много сахаров, плохо усваиваются). Не даем, могут вызвать острую почечную недостаточность.

Финики, любые сухофрукты, орехи. Сразу нет.

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