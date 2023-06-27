Проект перестройки КрАЗа отправлен в Главгосэкспертизу

Макет перестройки КрАЗа

Перестройка КрАЗа – масштабный проект обновления завода, о котором «Комсомолка» уже рассказывала неоднократно. В рамках реконструкции планируют снести половину старых корпусов алюминиевого завода и построить на этой территории новую высокотехнологичную производственную площадку, где будет применяться технология предварительно обожженных анодов. По словам специалистов, введение этой технологии в производство на «новом» КрАЗе позволит снизить до нулевого уровня выбросы бензапирена и больше чем на 70% уменьшить выбросы фторидов в атмосферу.

Тема экологии в Красноярске - одна из самых «горячих», потому горожане с интересом наблюдают, как развивается ситуация вокруг каждого нового экологического проекта, особенно если это проект промышленного гиганта. Вот почему новость о том, что проект перестройки завода отправлен в Главгосэкспертизу нам кажется хорошей новостью.

Что перестройке говорит Виктор Манн, технический директор РУСАЛа:

- В новых корпусах завода будет использована новейшая технология РА-550 с лучшими мировыми показателями. Эта последняя разработка нашей компании получила высокие оценки мировых экспертов. Технология одновременно максимально экологична, мощнее, эффективнее, но при этом более экономична и потребляет меньше электроэнергии.

Схема перестройки

Напомним, что до этого проект прошел этап подготовки, были предварительное обсуждения на общественных слушаниях, в ученых кругах, дискуссии с экологами и другими представителями экспертного сообщества. На следующем этапе проект получил одобрение экологической экспертизы, а сейчас металлурги будут дожидаться положительного заключения Главгосэкспертизы, чтобы приступить к работам, имеющим уже непосредственное отношение к сносу старых корпусов и строительству новой площадки. Будем ждать!

НАША СПРАВКА

О старте масштабной модернизации РУСАЛА, которая повысит экологичность производств компании еще в 2003 году объявил ее основатель — Олег Дерипаска. Первым заводом, на котором начали внедрять современные сухие газоочистки, технологию «Экологический Содерберг» стал Красноярский алюминиевый завод. К 2020 году КрАЗ полностью перешел на эту технологию.