«Лучше я, чем непонятно кто»: житель Красноярского края поджег пустующий дом, чтобы его не подожгли другие

Фото: МВД по краю

В середине июня в селе Лугавское Минусинского района мужчина спалил пустующий дом из страха, что его сожжет кто-то другой. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Дом долгое время пустовал, и был, по сути, заброшен. В итоге в нем произошел пожар. После этого хозяйку быстро нашли, и начали расследование. Так, местный житель предоставил полицейским видеозапись, на кадрах которой был запечатлен поджигатель.

Им оказался 45-летний мужчина. Мужчину задержали и допросили. Он рассказал, что просто испугался, что в пустующем доме будут собираться маргинальные личности. А это чревато пожаром, который может перекинуться на строения соседей.

Тогда он решил «лучше я, чем непонятно кто», дождался безветренной погоды и сам «безопасно» спалил дом, чтобы обезопасить себя и односельчан. Полицейские такой заботы о ближнем не оценили. В его отношении завели уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Кстати, сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Сельчанину грозит до 5 лет колонии.