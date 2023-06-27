В Красноярском крае численность населения сократилась на 10,7 тысяч человек

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За 2022 года в Красноярском крае численность населения уменьшилась на 10,7 тысяч человек. Об этом сообщает Красноярскстат.

Так, на 1 января 2023 года в крае проживало 2845545 человек, из которых 79,6% - в городах, а 20,4% - в сельской местности. Численность за год снизилась на 10 781 человека. Это значение сложилось из естественной убыли (11 780 человек) и миграционного прироста (999 человек).

При этом в четырех городских округах был зафиксирован рост населения. Наивысший - в Красноярске. В краевом центре прирост сложился за счет мигрантов (5 549 человек приехало), при этом в городе, как и в целом по краю есть тенденция на естественную убыль (на 1 747 умерших больше, чем родившихся).

Численность родившихся в крае снизилась. В 2022 году родилось 26 427 человек, что на 1 979 меньше показателя минувшего года. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,51 в 2021 году до 1,43 в 2022 году.

Однако снизилась и смертность. В минувшем году в регионе умерло 38 207 человек, это на 8 825 человек меньше года 2021-го. При этом ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, в 2022 году она составила 70,6 лет, годом ранее – 68,3 года.

На 1 января в Красноярском людей 15 лет и младше проживало 568 184 человека, а в возрасте 60 лет и больше – 610027. Число долгожителей: 7974 человека (на 2022 год – 8198 человек), из них в возрасте 100 лет и старше – 102 человека (22 мужчины и 80 женщин).