Ученые нашли в Хакасии крупнейшее логово пещерных гиен и 400 кг древних костей

Фото: Дмитрий Гимранов

Ученые Уральского федерального университета обнаружили в Хакасии логово древних пещерных гиен, пишет ТАСС. Оно считается крупнейшим в Азии – на месте специалисты обнаружили порядка 400 килограммов костей древних животных, ставших жертвами гиен. Открытие поможет изучить жизнь древних гиен, понять как росли их детеныши и чем питалась стая.

– В России есть подобная пещера на Дальнем Востоке, но она была раскопана еще в конце советских времен. Все найденные там материалы хранятся в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге. Даже там не столь много остатков гиен и, к примеру, нет целых черепов. У нас аж два целых черепа – это очень большая редкость. Находки целых черепов в России можно посчитать по пальцам одной руки, – рассказал ученый УрФУ и УрО РАН Дмитрий Гимранов.

Фото: Институт геологии и минералогии СО РАН

Ученым повезло, поскольку все найденные кости находились на поверхности, и частично сохранились во льдах. На них остались следы зубов гиен: жертвами стаи стали мамонты, носороги, бизоны и яки, лисы, волки, медведи, грызуны, а также птицы и рыбы. Все кости отправили в Екатеринбург, а один из целых черепов оставили в Абакане.

– Кроме того, нам попался ряд костей в анатомическом порядке. Например, у носорогов - локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Еще одна уникальная находка - в пещере много костей щенят. Дело в том, что обычно сохраняются кости крупных гиен, так как кости молодых особей очень хрупкие, рыхлые, нежные. Кроме того, их могут сгрызать те же гиены. А мы обнаружили даже целый череп молодого гиененка, много нижних челюстей и молочных зубов, – добавил Гимранов.