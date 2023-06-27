Приёмная кампания СФУ: что нужно знать абитуриенту, чтобы точно поступить и сохранить свои нервные клетки

Фото: Сибирский федеральный университет

Пока часть абитуриентов еще сдают такие важные для поступления ЕГЭ и ждут результатов, рассказываем об особенностях поступления в СФУ в этом году и программах поддержки, которыми может воспользоваться абитуриент как бюджетной, так и платной основы обучения.

Фото: Сибирский федеральный университет

Бюджетных мест хватит всем

В 2023 году СФУ сохранил количество бюджетных мест на уровне прошлого года.На бесплатное образование в университете смогут претендовать 4549 бакалавров и специалистов, 1278 магистров и 159 аспирантов. Так, например, на «Строительство», «Горное дело», «Металлургия», «Нефтегазовое дело» и «Специальные радиотехнические системы» выделено в сумме 600 бюджетных мест, а на востребованное ИТ-направление «Информационные системы и технологии» – сразу 160 мест. При подаче документов на бакалавриат и специалитет абитуриенты могут указать в заявлении до 5 направлений подготовки/специальностей любого института и филиала Сибирского федерального университета, в том числе и на бюджетные места, что не только упростит выбор будущей профессии, но и повысит шансы на поступление.

Фото: Сибирский федеральный университет

Больше направлений подготовки и специальностей, количество бюджетных мест и необходимые для поступления вступительные испытания можно посмотреть по ссылке.

+1 дополнительный способ подать документы

Фото: Сибирский федеральный университет

Абитуриенты смогут подать документы на поступление традиционно как лично в университете, так и дистанционно – в электронной форме или через операторов почтовой связи. Кроме того, в этом году Сибирский федеральный университет решил облегчить абитуриентам из других регионов страны процесс поступления и сделал выездные приёмные комиссии, которые приедут в крупные города –от Хабаровска до Екатеринбурга. Они готовы проконсультировать абитуриентов и принять от них все необходимые для поступления на бакалавриат и специалитет документы.

«Университетская долина»: программа поддержки талантливых абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет

Фото: Сибирский федеральный университет

Университет продолжает поддерживать ребят, получивших высокие результаты по вступительным испытаниям, и предлагает им программу поддержки «Университетская долина». Программа включает в себя три пакета – «Стипендия+», «Комфорт+» и «Лидер+».

Пакет «Стипендия+» предполагает, что студенты бюджетной основы обучения в течение первого семестра будут получать повышенную стипендию в 20 000 рублей. Такая программа поддержки доступна абитуриентам, поступившим в СФУ без вступительных испытаний, победителям и призёрам ряда олимпиад и тем, кто сдал ЕГЭ хотя бы по одному предмету на 100 баллов.

Пакет «Комфорт+» доступен всем, кто сдал хорошо ЕГЭ, а также выпускникам физико-математической школы-интерната СФУ. Студенты смогут получить общежития повышенной комфортности с возможностью бесплатного доступа к интернету на всё время обучения. Кроме того, квартиры в таких общежитиях оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой квартире есть своя ванная и кухня. Внутри общежития для удобства студентов есть продуктовые магазины, тренажёрные залы, помещения для работы и отдыха.

И третий пакет программы «Университетская долина» – это «Лидер+». Абитуриент получает академическое сопровождение от наставника-преподавателя, помощь с проектами и с написанием научных статей на всё время обучения в университете, а также возможность бесплатно освоить в СФУ одну программу повышения квалификации по выбору.

Платное обучение

Университет продолжает поддерживать абитуриентов, поступающих на платное обучение. Кроме традиционных стипендий и компенсации проезда, была разработана гибкая система скидок в зависимости от баллов ЕГЭ. По некоторым направлениям подготовки и специальностям стоимость года обучения может быть снижена до 50%. Как и в прошлом году, поступающие на обучение в Сибирский федеральный университет на платной основе могут оформить образовательный кредит с господдержкой от Сбербанка. Фиксированная ставка – 3% годовых.

Фото: Сибирский федеральный университет

Больше информации о поступлении в Сибирский федеральный университет, вступительных испытаниях, программах подготовки и мер поддержки узнавайте по телефону горячей линии 8-800-550-22-24 или читайте на сайте.

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