Красноярка выиграла корону международного конкурса красоты среди замужних женщин

Фото: «Академия Международных Конкурсов Красоты»

Красноярка Дарья Бочарова заняла второе место на международном конкурсе красоты среди замужних женщин «Miss Glam World — 2023». Масштабное мероприятие прошло в Индии. В нем приняли участие 30 красавиц из разных стран мира, в том числе из Испании, Японии, Индии, Тайланда и других.

Победа на таких конкурсах не дается легко. Участницам нужно было показать себя на спортивных и творческих этапах. В финале оценивался их выход в национальных костюмах и в вечерних нарядах.

Фото: «Академия Международных Конкурсов Красоты»

Дарье Бочаровой 35 лет. Она воспитывает двух детей, работает директором модельного агентства, увлекается спортом и, между прочим, является победительницей конкурса «Королева Красноярска 2020».

Фото: «Академия Международных Конкурсов Красоты»

В результате упорной борьбы победителем конкурса «Miss Glam World — 2023» стала представительница Индии, а второе – красноярка.