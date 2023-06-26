Как стать частью команды лучшего работодателя и построить карьеру за 2,5 года

Красноярская молодежь встретилась с потенциальным работодателем. Фото: Кристина Иванова

Красноярск с размахом отметил День молодежи. Программа мероприятий охватила несколько площадок на центральной набережной, от Центрального парка до Большого концертного зала. Из развлекательных и активных были конкурсы, спортивные мастер-классы и концерты, которые длились целый день и завершились выступлениями хедлайнеров. Из полезных – встречи с потенциальными работодателями. Несколько крупных компаний развернули свои локации, где молодые люди могли познакомиться с перспективами интересной работы. Для многих сейчас этот вопрос – один из самых насущных и он ложится в основу их жизни.

Работодатели сегодня борются за перспективные кадры, предлагая лучшие условия для всестороннего развития. Свои программы представил и «Норникель», чтобы рассказать молодым красноярцам, как устроиться в компанию и какие карьерные возможности и программы профессионального и личностного роста здесь существуют. Были встречи со спикерами, прибывшими из разных подразделений компании, квизы, интеллектуальные и творческие игры, мастер-классы по составлению резюме.

Послушать и поучаствовать пришло много ребят, и это неслучайно, ведь компания – многократно признанный лидер ведущих рейтингов лучших работодателей в отрасли, включая рейтинги мнений студентов российских вузов.

Более трети специалистов в компании - в возрасте до 35 лет. Фото: Кристина Иванова

Стратегический актив

- Более трети специалистов в нашей компании – сотрудники в возрасте до 35 лет. Это наш стратегический запас, - рассказывает Анастасия Кожемякина, руководитель управления по рекрутменту, адаптации и молодежным программам компании. И, кстати, сама девушка – яркий пример успешности: молодая, энергичная, целеустремленная.

- Привлечение молодых профессионалов и создание для них привлекательных условий труда – один из наших приоритетов. Мы сейчас выстраиваем единую систему по работе с молодежью от первого курса до выпускников, - продолжает Анастасия. – Есть различные программы, мы пересматриваем форматы, выбираем более удобные и доступные для ребят. Молодые специалисты выделяются своей смелостью, потому что они еще не заточены под корпоративную среду и предлагают идеи, которые порой становятся передовыми проектами нашей компании.

А вообще ведь борьба за кадры идет со школы, с различных конкурсов и профориентационных мероприятий среди старшеклассников. Привлекается внимание родителей, которые зачастую влияют на выбор будущей профессии подрастающего поколения. Много усилий прилагается, чтобы сломить сложившиеся, но устаревшие стереотипы об условиях труда и жизни за полярным кругом.

Лидерская программа «Первая Арктическая» дает возможность построить карьеру за 2,5 года. Фото: Кристина Иванова

- Сейчас тенденция такова, что люди выбирают не только работу, но и социальную повестку работодателя, - отметила Елена Крючкова, руководитель направления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ компании. – У нас есть крутая новинка для молодых сотрудников – корпоративная молодежная программа «В хорошей компании». Она создана для всех, кто хочет общаться, находить новые знакомства, развиваться в творческом, креативном, спортивном направлении. Это флагманская история, которая объединяет все яркое, лучшее, что собрано под одним брендом.

Удача – упорным

Как молодые люди попадают в компанию? Можно просто прийти в отдел кадров и сказать: «Вот мой диплом, я хочу у вас работать». А можно начать путь к трудоустройству, когда ты еще студент и выбираешь себе не просто работодателя, а лучшего, чтобы взял тебя под свое крыло и предоставил бонусы, которых нет у других. В этом плане примечателен личный путь тридцатилетнего Дамира Нуриева, он прилетел на городской фестиваль молодежи из Заполярного филиала компании.

В 2015 году он – студент третьего курса Магнитогорского государственного технического университета по специальности «Горное дело». Впереди – производственная практика, многие вузы, к сожалению, до сих пор не предоставляют студентам места для ее прохождения. А многие предприятия вроде и готовы их принять, но в качестве бесплатной рабочей силы.

Дамир Нуриев – пример человека, который очень хотел работать в лучшей компании. Фото: Кристина Иванова

- Я ввожу в интернете запрос «Лучшие горно-металлургические предприятия России». И первую же пятерку возглавила компания. Очень захотел в Норильск, начал звонить: «Возьмите меня на практику». Но мне отказали, потому что мой вуз не заключал с компанией договор. После позвонил на Кольскую ГМК. Я настойчивый и предложил: «Давайте заключим договор». Так и сделали. Кстати, после меня туда стали брать и других наших студентов.

После окончания вуза молодой горный инженер Дамир Нуриев работал горнорабочим в руднике. Очень скоро узнал о лидерской программе компании «Первая Арктическая» и решил рискнуть. В тот год программа только запускалась, но на участие уже было подано 2,5 тысячи заявок со всей страны, а в финал вышли всего 8 человек. И Дамир – один из них. Вскоре он переехал в Норильск, только уже не шахтером, как мечтал, будучи студентом, а ведущим специалистом. За четыре года получил разноплановый опыт: сначала в горном управлении, затем перешел в блок экономики и финансов, после работал в департаменте совершенствования деятельности.

Сегодня Дамир Нуриев – главный менеджер департамента инноваций Заполярного филиала. О своих планах на будущее говорит так: намерен подняться по карьерной лестнице по максимуму, собирая по пути все знания, которые сможет. Яркий пример успеха, который можно и нужно приводить сегодняшний студентам.

Уникальность программы «Первая Арктическая» в том, что молодые специалисты за 2,5 года могут пройти путь построения своей карьеры, на который обычно уходит 10 лет. Поэтому так непросто в нее попасть. Сейчас как раз идет прием заявок на третий поток программы, они принимаются до 30 июня от соискателей в возрасте до 27 лет.

Анастасия Пикина с командой готовится встречать 400 студентов-практикантов. Фото: Кристина Иванова

Профессиональный старт

Одна из самых популярных программ, разработанных и успешно применяемых компанией для студентов вузов и средних профессиональных заведений вот уже два десятка лет (если быть точными – с 2004 года) – «Профессиональный старт». Это когда студент 2-5 курса подписывает договор целевой подготовки, и ему предоставляется возможность пройти производственную практику в разных подразделениях компании. И не просто практику – а стать полноценным сотрудником на два месяца.

Со студентом заключается срочный трудовой договор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ему оплачивается перелет к месту работы и проживание, закрепляется наставник, устанавливается заработная плата в соответствии с квалификацией, социальный пакет, к слову – лучший в отрасли. Практиканту открывается доступ к внутренним корпоративным ресурсам. Справился? Показал себя? Понравился руководителям? Тогда добро пожаловать в команду – рабочее место гарантированно ждет тебя после окончания учебы. А те, кто проявят себя лучше всех, будут получать корпоративную стипендию от компании, которая на порядок выше обычной.

Молодой человек внимательно слушал спикеров, наверняка уже решил, куда поедет работать. Фото: Кристина Иванова

Анастасия Пикина, ведущий специалист отдела корпоративных молодежных программ, рассказывает:

- Мы сейчас как раз готовимся к приезду в Норильск более 400 студентов на практику. Набираем их более чем в двадцати вузах страны, в том числе из Красноярска. Для многих ожидание встречи с Норильском сродни стрессу, в их представлении это серый город, где предстоит только работать. Поэтому мы готовим для ребят много адаптационных мероприятий: походы, экскурсии, тренинги, общение с наставниками, участие в общегородских мероприятиях. За два месяца такого погружения, как правило, мнение о Норильске меняется в противоположную сторону. Кстати, студенты успевают сдружиться и продолжают общение межу собой, когда уже приезжают трудоустраиваться.

Информационные технологии

В одном из квизов, предложенных на площадке компании, приняли участие две подруги. Обе – студентки 4 курса факультета компьютерной безопасности Института космических и информационных технологий СФУ. Пришли сюда целенаправленно, чтобы узнать для себя что-то полезное.

- Я хочу найти такое место работы, где хорошо развита информационная безопасность, то есть по профилю моего обучения. Хочу посмотреть, как это все организовано в большой компании. Согласна даже на бесплатную стажировку. И после, когда наберусь знаний, можно пробовать себя в других организациях, - рассказывает Татьяна Аксенова. Правда, знакомство у девушки с компанией пока что первое, неглубокое. Наверняка когда она вольется в коллектив, даже пока как практикантка, захочет ли потом искать другого работодателя?

Девушки решили попробовать свои возможности. Фото: Кристина Иванова

- Я не ошиблась с выбором профессии, IT-сфера – это актуально. С будущей работой пока не определилась. Мне, как студентке, важно пройти практику, наработать профессиональный опыт, увидеть, как применяется профессия в реальной жизни, - поддержала подругу Валерия Родионова.

Вот, кстати, еще один стереотип, что IT-технологии – не женская профессия. Трижды ошибочное мнение. Как и то, что цифровые технологии – это лишь программирование и настройка информационных систем. На самом деле это новая отрасль, которая переводит ручной труд в автоматизированный и безопасный процесс. С помощью IT-знаний человек повышает свою эффективность.

Александр Заносиенко отвечает на вопросы молодежи. Фото: Кристина Иванова

Александр Заносиенко, начальник управления по развитию IT-компетенций и цифровой экспертизы «Норникель-Спутник», готов много и долго рассказывать об этом направлении молодым, о том, какие новые профессии появляются в горнодобывающей отрасли на основе новейших цифровых технологий. А после его рассказа можно подвести обще итоги: в компании много интересных направлений, где молодежь может найти и проявить себя. Работа на производстве может быть творческой, а жизнь на севере насыщенной и интересной. Нужно только обдуманно и взвешенно сделать свой выбор будущей профессии.