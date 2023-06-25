На севере Красноярского края нашли останки огромных морских динозавров

Палеогеографическая карта Северного полушария позднего мелового периода. Западно-Сибирское море выделено красным прямоугольником. Изображение: Cretaceous Research

Сто миллионов лет назад море на севере Красноярского края было гораздо теплее, чем сегодня. Удивительным открытием делятся палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета.

В 2021 и 2022 годах на севере региона состоялись экспедиции, организованные сотрудниками Геологического института РАН. Во время раскопок удалось найти кости плезиозавров, мозазавров и черепах — рептилий позднего мелового периода. Как считают палеонтологи, древние животные были внушительных размеров и могли достигать до 20 метров в длину. Гиганты были важной частью мезозойской фауны.

Остатки были детально изучены. Ученые установили, что на севере Западно-Сибирского моря в позднемеловое время существовали типичные для других регионов этого времени представители двух семейств плезиозавров. Это короткошеие поликотилиды и гигантские длинношеие эласмозавриды. Благодаря изотопному анализу их останков было сделано интересное открытие. Оказалось, что 100 миллионов лет назад температура воды на территории севера Восточной Сибири составляла 14–16 градусов. Примерно такая же температура наблюдается в современном Средиземном море, на берегах которого расположены сотни курортов.