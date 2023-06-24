Врио губернатора Красноярского края Котюков поддержал выступление Путина

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После выступления Владимира Путина врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков выступил с заявлением в своем телеграм-канале. Он поддержал президента.

Котюков написал, что красноярцы являются патриотами и поддерживают законную власть. Он отметил, что правоохранители дадут оценку попытке вооруженного мятежа в военное время, и примут все необходимые меры для его прекращения.

Руководитель края призвал красноярцев сохранять спокойствие и продолжать выполнять свои обязанности:

- Безопасность и порядок в нашем регионе мы обеспечим, - подытожил Михаил Котюков.

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