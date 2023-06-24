Фото: Мария ЛЕНЦ

23 июня в Красноярске прошли торжественные выпускные. После сдачи госэкзаменов ребята отправляются во взрослую жизнь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» побывала на вручении аттестатов в гимназии №2 на улице Марковского в Красноярске. Девушки и юноши в красивых нарядах получают заветные дипломы, в последний раз своей школьной жизни проводят день вместе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все выглядят счастливыми и воодушевленными. Поддержать ребят пришли и самые близкие люди – родители.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже после торжества, в самые ближайшие дни, их ждут новые заботы: поступление в вузы, новые знакомства, откроются новые пути.