Поступления в бюджет Красноярского края в 2022 году оказались выше запланированных

Бюджет Красноярского края перевыполнил план поступлений 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве края «подбили» баланс главного финансового документа за 2022 год и вынесли итоги на согласование регионального парламента. На сессии Заксобрания и.о. министра финансов Владимир Бахарь представил отчет об исполнении. И отметил: хорошие результаты обеспечили задел 2021 года, оперативное реагирование на новые вызовы и верно принятые актикризисные решения.

Главные показатели:

- Доходы. Фактическое поступление доходов в отчетном периоде составило 372,4 миллиарда рублей. Это на 5 % больше планируемых. Из них налоги и неналоговые доходы – 312,7 миллиарда рублей (на 14,4 миллиардов больше). Общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – почти 57 миллиардов.

- Расходы. Исполнены в сумме 376,2 миллиардов рублей, из которых 317,3 миллиардов – собственные средства.

- Дефицит. Составил 3,8 миллиарда рублей.

Львиная доля средств была направлена на финансирование государственных программ – 361 миллиард рублей (почти на 60 миллиардов больше, чем годом ранее). Среди приоритетов:

- Реализация национальных проектов. На их финансирование направлено 40,5 миллиардов рублей (70% из общей суммы затрачено на реализацию трех нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография»).

- Социальная поддержка жителей края: 70,8 миллиарда, почти половина из них – на поддержку семей с детьми.

- Поддержка территорий. В муниципалитеты края направлено свыше 129 миллиардов рублей, это на 20% превышает показатели предшествующего года.

Нужно отметить, что в минувшем году в крае были приняты дополнительные решения в ответ на события, которые сложно было спрогнозировать заранее. Это и массовые майские пожары, и последствия пандемии, и специальная военная операция, когда стало необходимым позаботиться об участниках СВО и членах их семей.

Размер долга края перед государством за год сократился на 12,7 миллиарда и составляет на сегодня 50,6 миллиарда.

Владимир Бахарь подвел итоги сказанному:

-Главным итогом 2022 года стало устойчивое исполнение краевого и местных бюджетов, сохранение их сбалансированности, а также выполнение поставленных задач, связанных с поддержкой населения и развитием нашего региона. Кроме того, Красноярский край сохранил высокие позиции среди регионов по основным экономическим и финансовым показателям, что говорит о нашей готовности и возможности противостоять внешним вызовам.