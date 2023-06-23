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Общество23 июня 2023 10:10

Поступления в бюджет Красноярского края в 2022 году оказались выше запланированных

Краевой парламент принял отчет об исполнении бюджета за 2022 год
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Бюджет Красноярского края перевыполнил план поступлений 2022 года

Бюджет Красноярского края перевыполнил план поступлений 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве края «подбили» баланс главного финансового документа за 2022 год и вынесли итоги на согласование регионального парламента. На сессии Заксобрания и.о. министра финансов Владимир Бахарь представил отчет об исполнении. И отметил: хорошие результаты обеспечили задел 2021 года, оперативное реагирование на новые вызовы и верно принятые актикризисные решения.

Главные показатели:

- Доходы. Фактическое поступление доходов в отчетном периоде составило 372,4 миллиарда рублей. Это на 5 % больше планируемых. Из них налоги и неналоговые доходы – 312,7 миллиарда рублей (на 14,4 миллиардов больше). Общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – почти 57 миллиардов.

- Расходы. Исполнены в сумме 376,2 миллиардов рублей, из которых 317,3 миллиардов – собственные средства.

- Дефицит. Составил 3,8 миллиарда рублей.

Львиная доля средств была направлена на финансирование государственных программ – 361 миллиард рублей (почти на 60 миллиардов больше, чем годом ранее). Среди приоритетов:

- Реализация национальных проектов. На их финансирование направлено 40,5 миллиардов рублей (70% из общей суммы затрачено на реализацию трех нацпроектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография»).

- Социальная поддержка жителей края: 70,8 миллиарда, почти половина из них – на поддержку семей с детьми.

- Поддержка территорий. В муниципалитеты края направлено свыше 129 миллиардов рублей, это на 20% превышает показатели предшествующего года.

Нужно отметить, что в минувшем году в крае были приняты дополнительные решения в ответ на события, которые сложно было спрогнозировать заранее. Это и массовые майские пожары, и последствия пандемии, и специальная военная операция, когда стало необходимым позаботиться об участниках СВО и членах их семей.

Размер долга края перед государством за год сократился на 12,7 миллиарда и составляет на сегодня 50,6 миллиарда.

Владимир Бахарь подвел итоги сказанному:

-Главным итогом 2022 года стало устойчивое исполнение краевого и местных бюджетов, сохранение их сбалансированности, а также выполнение поставленных задач, связанных с поддержкой населения и развитием нашего региона. Кроме того, Красноярский край сохранил высокие позиции среди регионов по основным экономическим и финансовым показателям, что говорит о нашей готовности и возможности противостоять внешним вызовам.

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