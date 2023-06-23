«У нее была цель – выдавить мне глаза»: красноярский косметолог Антонина Мнёва заявила о нападении консьержки во дворе дома

Фото: Антонина Мнёва

Известный косметолог из Красноярска Антонина Мнёва заявила о том, что во дворе многоэтажки на Толстого, где она проживает, на неё напала неадекватная консьержка. Как рассказывает Мнёва «КП-Красноярск» и на своей странице в социальных сетях – цель у женщины была выдавить ей глаза.

Все произошло в тот момент, когда Антонина приехала 22 июня домой с подругой и детьми на машине. Косметолог пыталась заехать во двор на машине, но консьержка ей ворота не открыла, когда она назвала свои данные. В ответ сказала, чтобы косметолог не несла ерунды.

«Я не поняла, что происходит. Думаю, может спутала меня с кем из неблагополучных жильцов. Потому что я в очень хороших отношениях с консьержками всегда, вплоть до того, что мне не надо было звонить никогда, я подъезжала на своей яркой машине и двери открывались. Все милые добрые. А тут бац мат», - пишет на своей странице Мнёва.

Антонина пошла в комнату к консьержу, чтобы разобраться, почему её не пускают во двор. Вместо ответа, по словам косметолога, сотрудница кидается на нее с криками:

«Консьерж накидывается на меня с криками: “это тебе за мою дочь”. Валит на пол и пытается выдавить глаза. Она не оскорбляла, не наносила ударов. Цель была – выдавить мне глаза», - говорит о нападении врач-косметолог.

Фото: Антонина Мнёва

Женщина рассказывает «КП-Красноярск», что она была с заживающим переломом ноги, поэтому силы были не равны – бороться ей было сложно. Она кричала, звала на помощь, но никто не откликнулся. Стены у небольшой комнаты довольно толстые, соседи в доме и на улице не могли слышать шума разборок. Да и непонятно, проходил ли кто-то рядом в этот момент.

В конечном итоге, по словам Мнёвой, ей удалось уложить консьержку и сесть на неё сверху.

«Женщина начала кричать: ты все поняла? Ты все поняла? Когда я ей ответила, что поняла, то она отпустила меня и резко села на свое место, спросив - какой номер машины. Будто не было ничего», - пишет Антонина.

Далее косметолог вызвала полицию, зафиксировала побои. По словам Мнёвой сотрудники МВД ничем помочь ей не смогли, так как больше консьерж не кидалась и вела себя спокойно. Председатель ТСЖ, который нанимал сотрудницу на работу, также на жалобу не отреагировала:

«Полиция не смогла ее госпитализировать, так как она успокоилась и больше не кидалась ни на кого, но зафиксировала, что вразумительного она не ответила и не адекват. Председатель тсж сказал - и че? ну значит ты пойдешь за нее сейчас работать, если ее психушка заберет», - пишет косметолог в соцсетях.

Фото: Антонина Мнёва

Антонина рассказывает «КП-Красноярск», что консьержка после конфликта отработала полную смену. Соседи писали после нападения, что сотрудница продолжала себя странно вести:

- Она больше ни на кого не кинулась, но периодически просто не открывала ворота, бормотала что-то, и сидела, уставившись в одну точку на стене. До этого на консьержа уже были жалобы, её странное поведение отмечали несколько человек, в том числе мой отец. Я как-то особо не приглядывалась раньше, ну сидит себе женщина в преклонном возрасте, здоровается, улыбается.

К счастью, Антонина физически сильно не пострадала. Раны все обработали как сотрудники скорой, приехавшие на место, так и она сама. С глазом пока к врачу не обращалась – видит она хорошо, симптомов серьезных повреждений пока никаких больше нет.

В МВД «Комсомольской правде – Красноярск» подтвердили, что конфликт между женщинами действительно был. Сейчас сотрудники разбираются в обстоятельствах и проводят проверку.

Если говорить об адекватности сотрудницы дома, то пока никаких документальных подтверждений, о том, что с её психическим здоровьем что-то не так – нет. Это предстоит установить специалистам.

Что касается ТСЖ, то с их председателем и сотрудниками оперативно связаться не удалось. «Проспект Мира» сообщает, что консьержка также будет снимать побои и обращаться в полицию с заявлением на косметолога.

Как отмечает сама Антонина, сейчас она пока еще приходит в себя после случившегося, но планирует довести свое заявление в полицию до конца, так как после случившегося ей страшно приближаться к воротам дома в смену напавшей на нее консьержки.

«Комсомольская правда – Красноярск» будет следить за дальнейшим развитием событий.