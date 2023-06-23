В Красноярском крае медведь вышел в поселок Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию поступила информация о том, что в поселке Раздолинск Мотыгинского района видели медведя. Обеспокоенные жители поселка заметили хищника рядом с жилыми домами. Это случилось накануне вечером, 22 июня.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на место был направлен наряд силовиков – для обеспечения безопасности населения. Вместе с ними представитель охотнадзора. Обследовали территорию, следы видели, но самого медведя не нашли, ушел.

Однако ситуация остается под контролем. Случаи, когда медведи выходят к людям, происходят в крае периодически. Как правило, это молодые особи, которые ищут себе кормовую территорию и по неопытности выходят к людям. И тогда решать вопрос приходится радикально.