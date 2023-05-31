Что предлагает фестиваль «Столица здоровья» в Красноярском крае для малышей, взрослых и для экологии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В маршруте фестиваля Столица здоровья» 10 городов, ближайшие остановки 2-3 июня в городе Назарово, 16-17 июня – в Ачинске.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И частью этого фестиваля является утилизация просроченных лекарств, о которой пока что знают еще не все. А между тем выбрасывать медикаменты в мусорное ведро – это вред природе! Причем, сделать свой вклад в сохранение экологии региона совсем несложно!

Шаг 1: достаньте домашнюю аптечку и проверьте все медикаменты в ней на предмет срока годности и соответствие внешнего вида описанию.

Шаг 2: непригодные медикаменты достаньте из картонной упаковки (ее как раз можно просто выбросить в урну или сдать в макулатуру).

Шаг 3: сами просроченные/испорченные медикаменты принесите в «Губернские аптеки» и опустите в контейнер, который располагается в торговом зале.

Программа утилизации просроченных лекарств стартовала в «Губернских аптеках» с 20 сентября 2021 года.

– На эту идею нас натолкнули наши покупатели – неравнодушные люди с активной социальной позицией. Многие спрашивали в аптеках, можно ли сдать испорченные, просроченные лекарства, чтобы не выбрасывать их вместе с другими отходами, – рассказывает Ольга Саенко, менеджер по продвижению АО «Губернские аптеки». – Просроченные медикаменты относятся к отходам класса Г и в соответствии с законодательством должны быть утилизированы правильно. Почему это важно? Экологи во всем мире давно бьют тревогу – попадание медикаментов в воду, почву и воздух наносит существенный урон не только природе, но и нам, людям. Мы заключили договор с компанией, которая специализируется на утилизации разных видов отходов, в том числе и лекарственных. Сотрудники компании собирают медикаменты и затем утилизируют. Мы надеемся, что жители края поддержат нас и внесут свой вклад в сохранение экологии края. Это так просто – выбросить просроченные лекарства не в мусорное ведро, а в специальный контейнер в аптеке.

Такие контейнеры есть в аптеках всех городов края, а во время фестиваля они будут установлены на площадках фестиваля.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки»

Внимание» Как пройдет фестиваль «Столица здоровья» в Назарове?

2 июня, с 14.00 до 17.00

Образовательная площадка фестиваля «Столица здоровья» откроется в Центральной городской библиотеке г. Назарово по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ.

В программе: лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, различные диагностические площадки, дегустации, консультации.

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу.

3 июня с 10.00

В ФСЦ «Лидер» пройдет фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», для малышей от 8 месяцев до 4,5 лет. Необходима предварительная регистрация!

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru