После увольнения 233 медиков на главврача Шарыповской больницы завели уголовное дело

По требованию прокуратуры на главврача Шарыповской больницы завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

По требованию краевой прокуратуры на главного врача Шарыповской городской больницы завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Выявлены факты, в частности использование в личных целях имущества медицинского учреждения. Так, по выходным и праздникам он катался на служебной машине по междугородним маршрутам. При этом больница много раз оплачивала за него штрафы за нарушения ПДД.

Но главный акцент прокуратура ставит на то, что медицинское учреждение сотрясает кадровая лихорадка, критический дефицит врачей, негативный микроклимат в коллективе, дезорганизация работы. С 2021 года, когда главврач заступил в должность, из больницы уволились 233 медика, включая 56 врачей. И большинство указали в своих заявлениях причину - «грубое и неэтичное поведение главврача».

Конкретно: у подозреваемого были любимчики и неугодные. Первые получали премии и поблажки, вторые – дополнительную нагрузку и лишение премии. Подчиненные сотрудники замалчивали о проблемах под угрозой увольнения.

В краевой прокуратуре добавили, что проведение проверки в других учреждениях здравоохранения края. Их итоги будут подведены на расширенном заседании коллегии прокуратуры края на следующей неделе, 27 июня.