На севере Красноярского края за дикими оленями буду следить через спутник. Фото: минэкологии края

На севере Красноярского края специалисты продолжают наблюдение за популяцией диких северных оленей. Сейчас для них интересны пути миграции копытных. Для этого на Таймыре пометят спутниковыми ошейниками 25 особей. Кстати, для этого минэкологии края заключило контракт с Сибирским федеральным университетом. Для ученых и студентов СФУ это очень интересный проект.

- Специалисты уже пометили 14 животных, еще на 11 копытных маячки навешают до конца июня. Устройства крепятся легко, безболезненно и не наносят вреда животным. В ошейники встроены приемники спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Благодаря этой технологии специалисты смогут непрерывно отслеживать пути перемещения дикого северного оленя в процессе их миграции, определять основные районы крупных скоплений и территориального размещения, - рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования края.

После того, как будут получены результаты, начнется второй этап исследований – авиационный учет численности таймырской популяции оленя. Считать будут с воздуха, откуда, как известно, видно все. Это планы на 2024 год. Площадь обследуемой территории составит не менее 370 тысяч квадратных километров.

Зачем это нужно? Для рационального управления охотничьими ресурсами. Данные о численности и путях миграции животных актуальны не только для ученых, но и местных жителей. Для коренных малочисленных народов Севера добыча дикого северного оленя является одним из традиционных видов деятельности и одним из основных жизнеобеспечивающих факторов.

По итогам авиационного мониторинга 2021 года численность дикого северного оленя в крае составляла порядка 250 тысяч особей. Сколько их сейчас бегает по тундре – предстоит узнать. Ученые надеются, что показатели будут выше.