В Красноярске в преддверии Дня памяти и скорби выложили паровоз «Серго Орджоникидзе» из 7000 свечей

Фото: Единая Россия

В Красноярске накануне Дня памяти и скорби, посвященного подвигам в годы Великой Отечественной войны в третий раз прошла партийная акция «Единой России» - «Огненные картины войны». В Красноярске в этом году региональным оргкомитетом акции было принято решение о создании огненной картины, посвященной паровозу «Серго Орджоникидзе». Это первый паровоз, который вышел с территории Сибирского завода тяжелого машиностроения.

Фото: Единая Россия

Почтить память бойцов пришли первые лица региона: врио губернатора Михаил Котюков, председатель Заксобрания, секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, депутаты Заксобрания и Красноярского горсовета. Также акцию поддержали активисты «Молодой гвардии», «Волонтеры Победы», трудовые коллективы и просто неравнодушные жители.

Фото: Единая Россия

- За годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 460 тысяч красноярцев – жителей края. Каждый третий не вернулся домой. В Красноярск были эвакуированы заводы из западной части страны, и буквально «с колес», под открытым небом, стали ковать тот самый «щит и меч Победы». Я очень рад, что сегодня здесь, с нами, в этой акции участвует много молодежи. Ребята, это все делается для вас. Вам нести эту память многие годы и передавать ее вашим детям. Акция, которая инициирована «Единой Россией», является международной. Сегодня и завтра эти события будут проходить более, чем в 50-ти странах мира. Люди по всей планете помнят, знают о причинах, знают цену этой Победы и знают эту историю. Паровоз «Серго Орджоникидзе» - это символ сибиряков. Наши дивизии действительно отбросили фашистов от Москвы, внесли серьезный вклад в Победу под Сталинградом на Курской дуге, освобождали Донбасс и Европу. Многие дошли до Берлина. И действительно, символичный гудок Победы, который принес наш паровоз – это символ крепости сибирского духа, символ воли всего советского народа. Мы должны это помнить и знать: добились Победы тогда, добьемся ее и сегодня. Победа будет за нами, - обратился к участникам акции Михаил Котюков.

Фото: Единая Россия

- Мы собрались здесь, чтобы выложить из свечей символ трагической даты 22 июня 1941 года, день начала Великой Отечественной войны и символ нашей Победы - красноярский известный паровоз «Серго Орджоникидзе», как его называли на фронте - «Сибирячок». Это легендарная машина. Собранный здесь, в Красноярске, паровоз, который в 1945 году дал гудок Победы на вокзале в Берлине. Именно он двигал состав, на котором передвигался Иосиф Виссарионович Сталин на знаменитую Потсдамскую конференцию. И этот паровоз доставлял на фронт эшелоны со снарядами, которые делали Красноярские заводы, эшелоны с нашими добровольцами, сибиряками, которые отстояли Москву. И каждый год города нашей страны, участвующие в этой акции ищут свой символ, который показывает вклад в общую Победу», - рассказал секретарь реготделения «Единой России» Алексей Додатко.

Фото: Единая Россия

После минуты молчания красноярцы приступили к зажжению свечей. В общей сложности жители всех возрастов зажгли около 7 тысяч свечей в виде паровоза и надписи «Красноярск помнит».

Фото: Единая Россия

Отметим, в этом году «Единая Россия» и «Волонтёры Победы» проведут международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» более, чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира – в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других.