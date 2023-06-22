Алексей Федоров: «У каждого населенного пункта в Красноярском крае есть потенциал энергосбережения»

Участники выездного совещания в Бирилюсском районе Красноярского края.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» (СоюзПЖКХиЭ) организует выездные совещания в разных территориях Красноярского края, где эксперты вместе с ресурсоснабжающими организациями и представителями администраций определяют «болевые точки», делятся опытом и обсуждают текущие задачи.

Глава Бирилюсского района Вячеслав ЛУКША и председатель Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края Александр КОВАЛЬ.

На днях, во время выездного совещании на юге края, в открытом диалоге с главой Бирилюсского района обсуждались особенности, перспективы и сложности подготовки объектов ЖКХ к эксплуатации в зимний период 2023-2024 года.

В рамках рабочей поездки, сотрудники Регионального центра энергосбережения посетили котельные №1 м №2 с.Новобирилюссы, чтобы на местах изучить ситуацию и предложить мероприятия по решению проблем, а также оценить возможности по оптимизации энергопотребления. По результатам посещения объектов теплоснабжения, руководитель Регионального центра энергосбережения Алексей Федоров рекомендовал:

- Первым делом необходимо навести порядок в существующем хозяйстве. Нужно составить схему теплоснабжения, в идеале - создать цифровую модель, что бы была возможность моделировать режимы работы системы теплоснабжения с учетом существующей перемычки между системами.

Алексей Федоров, руководитель Регионального центра энергосбережения Красноярского края.

По словам эксперта, понимая нагрузки и режимы работы, на этих котельных можно реализовать потенциал энергосбережения. Задачу можно решить путем установки преобразователей частоты на сетевые насосы. С учетом фактических параметров сетей, температурных графиков, балансировки системы теплоснабжения по потребителям, а также принимая во внимание ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов, для каждой котельной нужно определить оптимальные параметры по расходу и напору в режиме существующей нагрузки работы и в режиме работы теплоисточников с перемычкой. При этом, установка преобразователей частоты на приводытягодутьевой системы помогут регулировать горение по температуре уходящих газов. Этот комплекс мероприятий должен привести к устойчивому и качественному предоставлению коммунальных ресурсов жителям Бирилюсского района, а также к сокращению энергопотерь и затрат на топливо и электроэнергию.

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«Региональный центр энергосбережения» создан в 2023 году в структуре Краевого государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», подведомственного министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Главные задачи центра - информационное обеспечение на территории Красноярского края мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Фото предоставлены Региональным центром энергосбережения Красноярского края.