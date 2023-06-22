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Общество22 июня 2023 4:20

Красноярск зажег огни в День памяти и скорби

Сотрудники силовых ведомств приняли участие во всероссийской акции «Завтра была война»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярск зажег огни в День памяти и скорби

Красноярск зажег огни в День памяти и скорби

Фото: ИВАНОВА Диана

В память о миллионах, не пришедших с фронта, об участниках Великой Отечественной войны, героически защищавших Родину, мирных жителях, погибших от рук фашизма – накануне, 21 июня, ветераны и работники силовых ведомства Красноярского края зажгли свечи у Вечного огня возле Мемориала Победы. Прошла всероссийская акции МВД России «Завтра была война…».

Почетный гость - 102-летний ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МВД Иван Шпагин

Почетный гость - 102-летний ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МВД Иван Шпагин

Фото: ИВАНОВА Диана

На закате на площади перед Мемориалом Победы собрались около тысячи представителей силовых ведомств региона – полиции, следкома, прокуратуры, МЧС, Росгвардии. Особым и самым почетным гостем стал 102-летний участник Великой Отечественной войны, ветеран МВД Иван Алексеевич Шпагин.

Фото: ИВАНОВА Диана

Собравшиеся почтили минутой молчания соотечественников, погибших на полях сражений, от ран в госпиталях, замученных в немецких концлагерях и умерших от голода. Руководители ведомств, а также глава города Красноярска возложили цветы к Вечному огню. Вслед за этим силовики прошли торжественным шествием с зажженными свечами по площади вдоль захоронений воинов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 22 июня, с утра мероприятия Дня памяти и скорби продолжаются. В 4 часа утра по московскому времени (8 часов по Красноярску) на Мемориале Победы состоялся торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню. На ней присутствовали представители властей города и края, общественники и горожане.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Общество: ВОПРОС ДНЯ