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Общество22 июня 2023 3:50

Продала картошку, скот и одежду, чтобы построить самолет: как простые сибиряки помогали фронту во время Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война
Татьяна ЗЫКОВА
Колхозница Крестинья Шумкова передает приобретенный на личные деньги самолет прославленному летчику Николаю Соболеву. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Колхозница Крестинья Шумкова передает приобретенный на личные деньги самолет прославленному летчику Николаю Соболеву. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Воскресный день 22 июня 1941 года начался в Красноярском крае, как обычно. Сибиряки не знали, что уже идет война. Им стало известно об этом только в 16 часов. По городам и селам у репродукторов собрались тысячи людей. В тот же день люди стали второпях писать заявления с просьбами отправить их на фронт добровольцами. Просились воевать целыми семьями: «Я – сапер, жена – медработник. Оба мы готовы встать на защиту родины, ради своих детей, внуков и правнуков».

Заявление о добровольном уходе на фронт Г. Байкалова. Фото: Национальный архив Республики Хакасия

Заявление о добровольном уходе на фронт Г. Байкалова. Фото: Национальный архив Республики Хакасия

Те, кто остались дома, приближали Победу. Патриотическое движение по оказанию помощи фронту началось еще в первые дни войны. Вспомним, как простые люди своими силами помогали фронту.

Самолеты и танки от сибиряков

Во время войны появилось патриотическое движение – сбор личных сбережений жителей на боевую технику для Красной Армии. В регионе удалось собрать сотни миллионов рублей на постройку отдельных машин и целых танковых колонн и эскадрилий: «Красноярский колхозник», «Красноярский комсомолец», «Боевые подруги», «Красноярский железнодорожник», «Красноярский рабочий». В основном, люди скидывались или перечисляли свои заработки. К примеру, в 1942 году жены мобилизованных военных призвали жительниц края собирать деньги на авиаэскадрилью «Боевые подруги». И женщины откликнулись! Жены командиров из Абакана взяли на себя обязательство три месяца отчислять не меньше 5% доходов на самолеты. Суммы отчислений были разными. Известно, что много красноярцев в течение войны отдавали каждый месяц заработки за 2-3 недели на танковые колонны.

Но появление некоторых самолетов и танков связано с вкладом конкретных людей. Вовсе небогатых. Отдавших последнее, чтобы помочь фронту. Одна из них – колхозница Крестинья Шумкова. Она делится в своих воспоминаниях, как загорелась идеей построить самолет: «Я работала в это время в Советском РК ВЛКСМ (ныне Берёзовский район). Секретарь райкома комсомола Ксения Ивановна Кузнецова спросила меня: «Газеты читаешь?». — «Читаю». — «Что вычитала?». — «Пишут, что многие оказывают помощь фронту. Вот Головатый внёс большую сумму на самолёт» — «А кто бы у нас мог?». — «Давайте я попробую. Зерно, картошка есть. Дайте мне лошадь съездить в свою деревню Лопатино».

Девушка вместе с родителями решила на семейном совете продать картошку, зерно и скот. За все выручили 120 тысяч рублей. Не хватало еще одной тысячи. Тогда комсомолка собрала на продажу... свою одежду! Она осталась даже без теплой шали. Но в итоге получила недостающую сумму и внесла 121 тысячу рублей на строительство истребителя. Самолет назвали «Красноярский комсомолец». Рядом с названием было написано: «приобретен на средства колхозницы Шумковой К.С. для гвардии подполковника Соболева». Прославленный командир авиаполка лично прибыл в Красноярск за боевой машиной и заверил: «Самолет, принятый мною, будет стрелять, бомбить точно по цели – по фашистским варварам». Девушку поблагодарил телеграммой сам товарищ Сталин: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии товарищ Шумкова за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии…»

Командир авиаполка Николай Соболев лично приехал за боевой машиной. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Командир авиаполка Николай Соболев лично приехал за боевой машиной. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Крестинья стала известной на всю страну - символом движения в регионе по сбору средств на постройку техники. Она предложила организовать сбор денег на эскадрилью, и жители края поддержали начинание. Многие так же, как она, отдали последние деньги и продали все ради самолетов.

В Фонд обороны сдавали самовары и обручальные кольца

Почти все, от мала до велика, собирали металлолом, чтобы приблизить Победу. В том числе, на оборону страны сдавали цветные металлы. Люди собирали все, что у них было дома: откручивали дверные ручки, снимали краны, отдавали единственные самовары, ступки и тазы, чтобы «каждый внесенный грамм помогал уничтожить фашистов».

Небогатые жители вносили в Фонд обороны последнее, что у них осталось: от сбережений «на черный день» до семейных реликвий: вплоть до обручальных колец и военных наград предков. Например, в 1941 году 64-летняя Анна Пастухова отдала «на пользу нашему отечеству» серебряную медаль своего деда Якова Латкина «За взятие Парижа», которой его наградили в 1814 году. Он воевал в армии Кутузова и отличился мужеством и бесстрашием в Отечественной войне 1812 года. Три сына женщины были на фронте, и она была уверена, что они будут храбро сражаться по примеру прадеда-героя.

Анна Михайловна Пастухова передала в Фонд обороны семейную реликвию - медаль деда Отечественной войны 1812 года "За взятие Парижа". Фото: газета "Советская Хакасия", 1941 год

Анна Михайловна Пастухова передала в Фонд обороны семейную реликвию - медаль деда Отечественной войны 1812 года "За взятие Парижа". Фото: газета "Советская Хакасия", 1941 год

Даже дети отдавали подаренные им в мирное время украшения и облигации. Сохранилось трогательное письмо Руфы Янковской в абаканскую сберкассу. Она передала его вместе со своим вкладом в Победу - облигацией на 50 рублей. Девочка призналась, что это подарок мамы, и он ей дорог. Но она все равно передает его в Фонд обороны, так как любит свою Родину.

Оборонную казну пополняли и другими способами: отчислениями с заработков, воскресниками, подписками на военные займы и специальные денежно-вещевые лотереи… В военное время жители Красноярского края внесли 187849 тысяч рублей наличными из своих сбережений и 104103 тысяч рублей облигациями госзаймов.

В посылки на фронт вкладывали письма

С 1941 года начался сбор теплых вещей для фронтовиков. Опираясь на решение ЦК ВКПБ, власти рекомендовали отправлять овчинные полушубки, ватники, валенки, свитеры, шерстяные носки и рукавицы, шапки-ушанки…

Сбор теплых вещей для бойцов. Фото: sch19.g-service.ru

Сбор теплых вещей для бойцов. Фото: sch19.g-service.ru

Но на самом деле, жители отправляли и многое-многое другое, что пригодится бойцам: от постельного белья, полотенец и бритв до бумаги, мыла и махорки. В свободные минуты все, кто умел, вязали для фронтовиков.

Жители вязали тёплые носки и рукавицы для фронтовиков. Фото: sch19.g-service.ru

Жители вязали тёплые носки и рукавицы для фронтовиков. Фото: sch19.g-service.ru

Люди старались украсить вещи, чтобы сделать солдату приятное. Носовые платки, кисеты, рукавицы, перчатки часто вышивали: например, надпись «Дорогому бойцу» или цветы. Например: «Машинист подъема шахты № 3 тов. Чинская в подарок сшила и вышила разноцветным шелком и парчой мягкие теплые перчатки для бойца. Вместе с ласковой записочкой она пошлет их на фронт».

Отправляли из тыла и продукты: масло, конфеты. Даже собранные в регионе ягоды попали на фронт: «Ученики Погодаевской школы собрали в лесу и высушили 40 килограммов ягод и отправили их в качестве новогоднего подарка бойцам».

Колхозники из Красноярского края отправляют на фронт посылку с ящиком масла. Фото: sch19.g-service.ru

Колхозники из Красноярского края отправляют на фронт посылку с ящиком масла. Фото: sch19.g-service.ru

Обычно в посылки вкладывали письма с добрыми словами и пожеланиями поскорее разгромить фашистов и вернуться домой. Например, такого содержания: «Наш тыл крепок. Он неразрывно связан с родной Красной Армией. От нас к вам на помощь идут сибирские стрелки, лыжники, истребители танков».

Посылки обычно собирали коллективные: предприятиями, колхозами, школами. В общей сложности, из региона на фронт отправили 253 вагона с подарками.

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