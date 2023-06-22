Продала картошку, скот и одежду, чтобы построить самолет: как простые сибиряки помогали фронту во время Великой Отечественной войны

Колхозница Крестинья Шумкова передает приобретенный на личные деньги самолет прославленному летчику Николаю Соболеву. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Воскресный день 22 июня 1941 года начался в Красноярском крае, как обычно. Сибиряки не знали, что уже идет война. Им стало известно об этом только в 16 часов. По городам и селам у репродукторов собрались тысячи людей. В тот же день люди стали второпях писать заявления с просьбами отправить их на фронт добровольцами. Просились воевать целыми семьями: «Я – сапер, жена – медработник. Оба мы готовы встать на защиту родины, ради своих детей, внуков и правнуков».

Заявление о добровольном уходе на фронт Г. Байкалова. Фото: Национальный архив Республики Хакасия

Те, кто остались дома, приближали Победу. Патриотическое движение по оказанию помощи фронту началось еще в первые дни войны. Вспомним, как простые люди своими силами помогали фронту.

Самолеты и танки от сибиряков

Во время войны появилось патриотическое движение – сбор личных сбережений жителей на боевую технику для Красной Армии. В регионе удалось собрать сотни миллионов рублей на постройку отдельных машин и целых танковых колонн и эскадрилий: «Красноярский колхозник», «Красноярский комсомолец», «Боевые подруги», «Красноярский железнодорожник», «Красноярский рабочий». В основном, люди скидывались или перечисляли свои заработки. К примеру, в 1942 году жены мобилизованных военных призвали жительниц края собирать деньги на авиаэскадрилью «Боевые подруги». И женщины откликнулись! Жены командиров из Абакана взяли на себя обязательство три месяца отчислять не меньше 5% доходов на самолеты. Суммы отчислений были разными. Известно, что много красноярцев в течение войны отдавали каждый месяц заработки за 2-3 недели на танковые колонны.

Но появление некоторых самолетов и танков связано с вкладом конкретных людей. Вовсе небогатых. Отдавших последнее, чтобы помочь фронту. Одна из них – колхозница Крестинья Шумкова. Она делится в своих воспоминаниях, как загорелась идеей построить самолет: «Я работала в это время в Советском РК ВЛКСМ (ныне Берёзовский район). Секретарь райкома комсомола Ксения Ивановна Кузнецова спросила меня: «Газеты читаешь?». — «Читаю». — «Что вычитала?». — «Пишут, что многие оказывают помощь фронту. Вот Головатый внёс большую сумму на самолёт» — «А кто бы у нас мог?». — «Давайте я попробую. Зерно, картошка есть. Дайте мне лошадь съездить в свою деревню Лопатино».

Девушка вместе с родителями решила на семейном совете продать картошку, зерно и скот. За все выручили 120 тысяч рублей. Не хватало еще одной тысячи. Тогда комсомолка собрала на продажу... свою одежду! Она осталась даже без теплой шали. Но в итоге получила недостающую сумму и внесла 121 тысячу рублей на строительство истребителя. Самолет назвали «Красноярский комсомолец». Рядом с названием было написано: «приобретен на средства колхозницы Шумковой К.С. для гвардии подполковника Соболева». Прославленный командир авиаполка лично прибыл в Красноярск за боевой машиной и заверил: «Самолет, принятый мною, будет стрелять, бомбить точно по цели – по фашистским варварам». Девушку поблагодарил телеграммой сам товарищ Сталин: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии товарищ Шумкова за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии…»

Командир авиаполка Николай Соболев лично приехал за боевой машиной. Фото: А.А. Малобицкий, goskatalog.ru

Крестинья стала известной на всю страну - символом движения в регионе по сбору средств на постройку техники. Она предложила организовать сбор денег на эскадрилью, и жители края поддержали начинание. Многие так же, как она, отдали последние деньги и продали все ради самолетов.

В Фонд обороны сдавали самовары и обручальные кольца

Почти все, от мала до велика, собирали металлолом, чтобы приблизить Победу. В том числе, на оборону страны сдавали цветные металлы. Люди собирали все, что у них было дома: откручивали дверные ручки, снимали краны, отдавали единственные самовары, ступки и тазы, чтобы «каждый внесенный грамм помогал уничтожить фашистов».

Небогатые жители вносили в Фонд обороны последнее, что у них осталось: от сбережений «на черный день» до семейных реликвий: вплоть до обручальных колец и военных наград предков. Например, в 1941 году 64-летняя Анна Пастухова отдала «на пользу нашему отечеству» серебряную медаль своего деда Якова Латкина «За взятие Парижа», которой его наградили в 1814 году. Он воевал в армии Кутузова и отличился мужеством и бесстрашием в Отечественной войне 1812 года. Три сына женщины были на фронте, и она была уверена, что они будут храбро сражаться по примеру прадеда-героя.

Анна Михайловна Пастухова передала в Фонд обороны семейную реликвию - медаль деда Отечественной войны 1812 года "За взятие Парижа". Фото: газета "Советская Хакасия", 1941 год

Даже дети отдавали подаренные им в мирное время украшения и облигации. Сохранилось трогательное письмо Руфы Янковской в абаканскую сберкассу. Она передала его вместе со своим вкладом в Победу - облигацией на 50 рублей. Девочка призналась, что это подарок мамы, и он ей дорог. Но она все равно передает его в Фонд обороны, так как любит свою Родину.

Оборонную казну пополняли и другими способами: отчислениями с заработков, воскресниками, подписками на военные займы и специальные денежно-вещевые лотереи… В военное время жители Красноярского края внесли 187849 тысяч рублей наличными из своих сбережений и 104103 тысяч рублей облигациями госзаймов.

В посылки на фронт вкладывали письма

С 1941 года начался сбор теплых вещей для фронтовиков. Опираясь на решение ЦК ВКПБ, власти рекомендовали отправлять овчинные полушубки, ватники, валенки, свитеры, шерстяные носки и рукавицы, шапки-ушанки…

Сбор теплых вещей для бойцов. Фото: sch19.g-service.ru

Но на самом деле, жители отправляли и многое-многое другое, что пригодится бойцам: от постельного белья, полотенец и бритв до бумаги, мыла и махорки. В свободные минуты все, кто умел, вязали для фронтовиков.

Жители вязали тёплые носки и рукавицы для фронтовиков. Фото: sch19.g-service.ru

Люди старались украсить вещи, чтобы сделать солдату приятное. Носовые платки, кисеты, рукавицы, перчатки часто вышивали: например, надпись «Дорогому бойцу» или цветы. Например: «Машинист подъема шахты № 3 тов. Чинская в подарок сшила и вышила разноцветным шелком и парчой мягкие теплые перчатки для бойца. Вместе с ласковой записочкой она пошлет их на фронт».

Отправляли из тыла и продукты: масло, конфеты. Даже собранные в регионе ягоды попали на фронт: «Ученики Погодаевской школы собрали в лесу и высушили 40 килограммов ягод и отправили их в качестве новогоднего подарка бойцам».

Колхозники из Красноярского края отправляют на фронт посылку с ящиком масла. Фото: sch19.g-service.ru

Обычно в посылки вкладывали письма с добрыми словами и пожеланиями поскорее разгромить фашистов и вернуться домой. Например, такого содержания: «Наш тыл крепок. Он неразрывно связан с родной Красной Армией. От нас к вам на помощь идут сибирские стрелки, лыжники, истребители танков».

Посылки обычно собирали коллективные: предприятиями, колхозами, школами. В общей сложности, из региона на фронт отправили 253 вагона с подарками.

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