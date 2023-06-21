Красноярск утонул после ливня

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Жители Красноярска традиционно «утонули» после минувшего ливня. Вода затопила ряд известных проблемных мест – например, участок на 78 Добровольческой бригады, который регулярно топит после дождя, Взлетную и улицу Калинина.

В соцсетях жители жалуются, что некоторым начало топить квартиры на первых этажах.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

В районе Октябрьского моста снова появился огромный гейзер – причем откуда он берется до сих пор неясно.

vk.com/sholohovalexandr

Город из-за серьезного потопа встал в 10-балльные пробки. В некоторых местах автомобили начали застревать в глубоких лужах.

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Отметим, что дальше, вероятно, будет только хуже: по прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в городе и в четверг, и в пятницу, и сделав перерыв на субботу, вернутся в город уже в воскресенье.