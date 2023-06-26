Без ошибок и переплат: ТОП-5 неочевидных моментов при строительстве дома, о которых многие забывают

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Большинство россиян хотят жить в собственном доме — об этом говорят результаты многочисленных опросов и подтверждает ипотечная статистика. В мае Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав 8,2 тыс. кредитов на 35,3 млрд рублей — это максимум за всё время действия программы. По данным сервиса Домклик, по итогам 2023 года общий объём выданных на ИЖС кредитов достигнет 200 млрд рублей — это почти в 8 раз больше, чем в 2021-м.

В Красноярском крае интерес к собственному жилью тоже растет: в 2023 году введен в эксплуатацию 2 351 объект ИЖС, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Росреестр.

Однако часто в погоне за мечтой неопытные строители совершают ошибки, из-за которых жизнь в своем доме может оказаться не такой приятной, как хотелось бы. Разбираемся, о чем важно помнить, чтобы избежать проблем.

НАЧИНАЙТЕ С ТЕОРИИ

Это один из самых важных этапов, который определяет, как все пойдет дальше. Начните с того, что спросите себя и близких: зачем вам свой загородный дом? Вы действительно хотите более просторное жилье, собственный огородик и уединение, но при этом — больший уровень ответственности за обслуживание дома, или ваше желание — просто мимолетный порыв, вызванный шумной вечеринкой соседей?

Прежде чем браться за дело, взвесьте все за и против, оцените не только плюсы, но и минусы, ведь они тоже есть. Подумайте, как изменится ваша жизнь на период строительства и после нее. Какими ресурсами вы располагаете, придется ли брать ипотеку? Если да, то какую, ведь для покупки участка и строительства своего дома можно воспользоваться разными программами — это может быть льготная ипотека с господдержкой, семейная ипотека, «базовая» (не льготная) ипотека на строительство дома. Да что там! Построить дом своей мечты можно даже по ипотеке для специалистов IT-сферы. Подробнее со всеми вариантами кредитов на ИЖС рекомендуем ознакомиться здесь.

Обязательно оцените свои финансовые возможности: потянете ли вы первоначальный взнос, ежемесячные платежи и так далее. С этими вопросами поможет ипотечный калькулятор сервиса Домклик. В конце концов, изучите личный опыт тех, кто уже построил свое загородное счастье. Ясное понимание о том, сколько сил, денег и времени придется потратить, позволит наилучшим образом воплотить вашу мечту в жизнь.

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ВЫБИРАЙТЕ МЕСТО

Еще один важный этап — выбор места, где будет стоять дом. Участков для индивидуального строительства непосредственно в Красноярске не так много. Во-первых, все уже застроено. Во-вторых, площадь частного сектора в городе уменьшается. В области выбор больше, в базе Домклик подходящий вариант можно выбирать из более чем 3 тысяч предложений. Кстати, ипотеку можно взять и на строительство дома на арендованном земельном участке. Но такой вариант для наших основательных земляков — скорее экзотика, чем норма.

Когда дойдет дело до просмотров, оценивать нужно не только окружение — соседние дома, дороги, близость магазинов, но и тип грунта, наличие грунтовых вод, особенности ландшафта. Участок, например, может быть сухим, сырым или мокрым (с низинами, заболоченными местами). Затраты на строительство в каждом случае будут разными. Да и справиться с последствиями дождей гораздо проще и дешевле, чем с грунтовыми водами. Все это нужно изучить и учесть для того, чтобы строение не просело и не разрушалось в дальнейшем.

И, конечно, нужно обязательно проверить юридическую чистоту выбранного участка. В дальнейшем это позволит избежать рисков признания сделки недействительной, возможных финансовых потерь и долгих, изнурительных судебных разбирательств.

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РЕШИТЕ, КТО БУДЕТ СТРОИТЬ

Если есть опыт, возможности и желание, строить дом можно самому, а можно нанять подрядчиков. В Сбере для этого идеально подходит ипотека с господдержкой и ставкой от 7,3%. В отличие от других льготных программ, она не предъявляет особых требований к составу семьи или месту работы. Договор подряда заключается с ИП или с юрлицом, зарегистрированным в Российской Федерации. Кстати, на Домклик можно не только подать заявку на ипотеку, но и выбрать подрядчика — здесь составили каталог надежных компаний для разных регионов.

Источник: Домклик

НЮАНСЫ — В ОТЛИЧИЯХ

Не пожалейте времени и разберитесь во всех тонкостях ипотеки на ИЖС, чтобы потом не удивляться, «почему все не так, как было при покупке вашей «однушки» в городе».

Простой пример: в тот момент, когда вы берете кредит на строительство дома, у вас, в лучшем случае, есть только участок земли — а то и его вы планируете купить в ипотеку. Земли в Сибири много, поэтому стоит она недорого: как правило, цена участка в несколько раз меньше, чем стоимость будущего дома, другими словами, чем размер займа. А ведь именно земля будет служить основным залогом и обеспечением по ипотечному кредиту, пока вы будете строиться.

Обычно это несоответствие приходилось устранять, привлекая платежеспособного поручителя или предоставляя в залог какое-то дополнительное имущество. Однако на ПМЭФ-2023 Сбер объявил о старте выдачи ипотеки на ИЖС без такого дополнительного обеспечения, только под залог самой земли. Даже по льготным программам. Хорошая новость! Но и здесь есть кое-какие тонкости, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Сделать это можно здесь.

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НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА МАТЕРИАЛАХ

Строительство — процесс недешевый, и многие начинающие строители ищут любую возможность сэкономить. Потому что не видят особой разницы между дорогими и дешевыми материалами. Конечно, чудеса случаются, но чаще всего невысокая стоимость говорит о низком качестве. Спустя какое-то время это может привести к дополнительным затратам.

Особенно неприятными последствиями может обернуться экономия на утеплении дома — тем более в нашем климате. Разоритесь на отоплении!

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