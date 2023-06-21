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Общество20 июня 2023 22:04

В красноярском Татышев-парке открыли новую спортивную аллею с тренажерами и игровыми площадками

Она расположена в западной части острова между двумя велодорожками
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Новая спортивная аллея на острове Татышев уже готова принимать спортсменов

Новая спортивная аллея на острове Татышев уже готова принимать спортсменов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Татышев-парке 21 июня открыли новую спортивную аллею с уличными тренажерами и игровыми площадками. Новая локация располагается в западной части острова, имеет вытянутую форму и делится на две площадки: западную и восточную.

В восточной части разместилась игровая зона – место для игр в настольный теннис с навесом, бадминтон, петанк, городки и павильон проката.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Западная часть – локации с тренировочными площадками для занятий фитнесом, силовыми тренировками, кроссфитом, воркаут-зона. Последняя оборудована тренажерами пониженной высоты для маломобильных групп населения.

Также на аллее размещается бревенчатая арка – она стала акцентом новой локации. Её реконструировали, дополнили качелями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для посетителей аллеи установят велопарковку, павильон с питьевой водой и общественный туалет.

Работы еще не закончены – подрядчику необходимо высадить газоны, кустарники и деревья. По планам все работы должны завершится к концу сентября 2023 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заниматься спортом могут одновременно на аллее несколько десятков человек. Вся локация оборудована травмобезопасным покрытием.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году также мы завершаем крупные объекты благоустройства Татышев-парка. К примеру, озеро «Любовь» с местами для отдыха, песчаным пляжем, сценическими площадками для мероприятий. А спортивная аллея, несмотря на то, что в некоторых местах работы еще не завершены, уже доступна для горожан, - рассказал журналистам директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ