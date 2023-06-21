В красноярском Татышев-парке открыли новую спортивную аллею с тренажерами и игровыми площадками

Новая спортивная аллея на острове Татышев уже готова принимать спортсменов Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Татышев-парке 21 июня открыли новую спортивную аллею с уличными тренажерами и игровыми площадками. Новая локация располагается в западной части острова, имеет вытянутую форму и делится на две площадки: западную и восточную.

В восточной части разместилась игровая зона – место для игр в настольный теннис с навесом, бадминтон, петанк, городки и павильон проката.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Западная часть – локации с тренировочными площадками для занятий фитнесом, силовыми тренировками, кроссфитом, воркаут-зона. Последняя оборудована тренажерами пониженной высоты для маломобильных групп населения.

Также на аллее размещается бревенчатая арка – она стала акцентом новой локации. Её реконструировали, дополнили качелями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для посетителей аллеи установят велопарковку, павильон с питьевой водой и общественный туалет.

Работы еще не закончены – подрядчику необходимо высадить газоны, кустарники и деревья. По планам все работы должны завершится к концу сентября 2023 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Заниматься спортом могут одновременно на аллее несколько десятков человек. Вся локация оборудована травмобезопасным покрытием.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году также мы завершаем крупные объекты благоустройства Татышев-парка. К примеру, озеро «Любовь» с местами для отдыха, песчаным пляжем, сценическими площадками для мероприятий. А спортивная аллея, несмотря на то, что в некоторых местах работы еще не завершены, уже доступна для горожан, - рассказал журналистам директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.