Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: 7 причин посетить

7 причин посетить фестиваль

В одном месте пройти профосмотры. Площадок будет несколько. Площадка «Губернских аптек» и «Доктора Слухова»: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения, диагностика стопы, проверка слуха. Мобильная бригада Ачинской межрайонной больницы будет измерять внутриглазное давление и делать ЭКГ.

2. Послушать лекции об активном долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

3. Продегустировать чай из трав, собранных в Сибири.

4. Протестировать натуральную аптечную косметику.

5. Задать вопросы специалистам учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы, льгот.

6. Сдать просроченные или ненужные вам лекарства на утилизацию, это можно будет сделать прямо в библиотеке. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать.

7. Получить в подарок журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу, купон на кислородный коктейль.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации Ачинска, ЦБС Ачинска, «Управления социальной защиты населения» по Ачинску и Ачинскому району, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ачинский», Ачинской межрайонной больницы, педагогического колледжа и медицинского техникума, ООО «Тамерлан».