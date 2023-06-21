Фото: Мария ЛЕНЦ

20 июня в Красноярске на территории речного клуба Остров прошел зрелищный флэшмоб Классика, после работы на сап-бордах. Все участники заплыва, а их было несколько десятков, примерили на себя деловые костюмы и отправились покорять Абаканскую протоку.

Дресс-код акции: пиджак, белая рубашки, брюки или юбка. Мужчинам нельзя было забывать про галстуки и бабочки.

Кто-то взял с собой детей...

Фото: Мария ЛЕНЦ

...ну а другие собаку. Тоже ведь член семьи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Деловому костюму и маска не помеха.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мероприятие сопроводили живой музыкой – на сап-борде выступил саксофонист:

В конце зажгли маяк на лодочной станции.