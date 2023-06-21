Фото: Мария ЛЕНЦ
20 июня в Красноярске на территории речного клуба Остров прошел зрелищный флэшмоб Классика, после работы на сап-бордах. Все участники заплыва, а их было несколько десятков, примерили на себя деловые костюмы и отправились покорять Абаканскую протоку.
Дресс-код акции: пиджак, белая рубашки, брюки или юбка. Мужчинам нельзя было забывать про галстуки и бабочки.
Кто-то взял с собой детей...
Фото: Мария ЛЕНЦ
...ну а другие собаку. Тоже ведь член семьи.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Деловому костюму и маска не помеха.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Мероприятие сопроводили живой музыкой – на сап-борде выступил саксофонист:
В конце зажгли маяк на лодочной станции.
Фото: Мария ЛЕНЦ