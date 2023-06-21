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В Кызыле не утихают обсуждения шокирующего убийства 23-летней девушки у здания республиканского правительства. На площади, где произошла расправа, соорудили импровизированный мемориал. Стала известна и личность погибшей, а сама история продолжает обрастать новыми и жуткими подробностями.

Погибшей оказалась 23-летняя выпускница ТувГУ Долума Ондар. Она родилась в многодетной семье, росла с четырьмя братьями. После школы поступила в университет. Во время студенчества вышла замуж, родила ребенка. А после окончания вуза в роли помощницы проходила стажировку у сенатора Дины Оюн, которая уже опубликовала слова соболезнования у себя на странице в соцсети. Она обратилась к прокурору Тувы с просьбой взять под личный контроль расследование убийства.

Подозреваемым в страшном убийстве стал 36-летний уроженец Ак-Довурака Аян О. У мужчины было диагностировано психическое заболевание. Самое жуткое, что погибла девушка «по ошибке», так сказал сам Аян – он перепутал ее с другой. Причем, его изначальная цель вообще не имела никаких конфликтов с мужчиной и даже не подозревала, что ее хотят убить. Долума же оказалась не в то время, не в том месте.

Подозреваемый в убийстве Аян О. Фото: СК по Туве

Сейчас на центральной площади Кызыла друзья, близкие и просто неравнодушные горожане организовали стихийный мемориал. К месту трагедии несут цветы.

А очевидцы рассказывают страшные подробности убийства. Так, по словам свидетелей, Долуму можно было спасти, но когда Аян набросился на девушку, люди не бросились на помощь, а схватились за телефоны и начали снимать фото и видео. Расправа же продолжалась в течение 1-3 минут. И за это никто не решился дать отпор изуверу:

- Видели и слышали, как она звала на помощь. Все сидели видео записывали, теперь выкладывают.

Впрочем, не факт, что от героизма против неадекватного мужчины с ножом, жертв не стало бы больше.

Есть у жителей Кызыла и претензии к работе правоохранительных органов. Горожане говорят, что раньше на центральной площади всегда работали патрули, которых сейчас нет.

Трагедию прокомментировал и глава Тувы Владислав Ховалыг. Он поручил социальному блоку региона провести анализ работы психоневрологических учреждений, особенно в части взаимодействия с правоохранителями в случае определения людей, представляющих особую угрозу и опасность обществу. Он также отреагировал на критику граждан по части безопасности в центре города. Он призвал и.о. вице-премьера Виталия Бартына-Сады и мэра Кызыла Карима Сагаан-оола решить эту проблему.

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