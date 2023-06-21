В Красноярске эковолонтеры открыли новый сезон. Фото: красноярская команда волонтеров

В национальном парке «Красноярские Столбы» корпоративные эковолонтеры компании «Норникель» проинспектировали экологическую тропу, собрали весь мусор вдоль деревянного настила, отметили места, которые требуют ремонта. Кстати эту тропу построили они же в 2018 году и с тех пор каждый сезон привносят что-то новое. Например, в прошлом году обустроили метеорологическую площадку с прекрасным видом на Такмаковский скальный район и приборами для климатических наблюдений.

Два в одном - и доброе дело, и прогулка на свежем воздухе. Фото: красноярская команда волонтеров

На территории фанпарка волонтеры прошлись по склону под канатно-кресельной дорогой. Там два километра, находки встречаются весьма интересные – из рук посетителей фанпарка по пути вверх или вниз чего только не выпадает: в основном билеты, фантики или бумажные стаканчики. Но бывают и ценные находки – детская сандалия, зонт, очки, панама, вязаный платок. Все это владельцы могут забрать. «Бюро находок» находится в сервис-центре «Оазис» на стойке администратора.

Вверх - на канатке "Бобрового лога". Фото: красноярская команда волонтеров

Все эти мероприятия, а они ежегодные, проходят в рамках экологического марафона «Понеслось». Это крупнейший проект программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», которая была запущена компанией в 2015 году. Проект объединяет не только опытных добровольцев, но и новичков, которым небезразлична окружающая среда и экология родного города. Их количество растет из года в год. Так, в нынешнем году участниками «Понеслось» по всей стране записались 1 718 волонтеров, которые объединились в 206 команд. И это – рекорд за всю историю экомарафона.

Перед стартом экомарафона прошел телемост. Фото: красноярская команда волонтеров

В нынешнем году экомарафон проводится в восьмой раз, под девизом «Твоя среда обитания». Программа охватит не только экологическую повестку, но и вопросы сохранения природного баланса городов, в которых работают структурные подразделения компании. Это Красноярск, Норильск, Мончегорск, Заполярный, Чита, Москва, Саратов и поселок Никель.

Добрые дела добавляют настроения их участникам. Фото: красноярская команда волонтеров

На открытии нового сезона волонтеры всех территорий провели телемост, ведущим которого выступил олимпийский чемпион, фигурист и активный экоактивист Алексей Ягудин. Во время телемоста капитаны команд рассказали про уже реализованные дела и поделились планами на этот сезон, который продлится в общей сложности до октября. В этом добровольцам помогают денежные сертификаты: каждая команда-участник получает стартовые средства и при этом имеет возможность побороться за дополнительные гранты номиналом 75 тысяч, 100 тысяч и 150 тысяч рублей.