Три «да» Красноярского горсовета

Фото: Красноярский Горсовет

Таковы основные решения очередной сессии Красноярского городского Совета.

Выборы депутатов Красноярского городского Совета назначены на 10 сентября 2023 года. По словам председателя Красноярского городского Совета депутатов Наталии Фирюлиной, соответствующее решение опубликовано в официальном печатном издании Красноярска – газете «Городские новости» и вступило в силу.

По-прежнему горожане будут избирать 36 депутатов: 18 – по партийным спискам, 18 – по одномандатным округам. Ранее, в декабре 2022 года, городским Советом была утверждена схема одномандатных избирательных округов города Красноярска для проведения выборов депутатов городского Совета, подготовленная территориальной избирательной комиссией.

Другой важный вопрос – это деньги. На сессии горсовета депутаты поддержали корректировку бюджета города, который теперь пополнится на 1,8 млрд рублей.

«Дополнительное финансирование – это очень хорошо, но, смею заметить – это не манна с небес, это результат совместной работы муниципалитета и краевого правительства. Город делал всё, чтобы эти средства получить, - подчеркнула председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина. – В целом увеличится количество средств на ремонты учреждений образования, спортивных объектов и клубов, улично-дорожной сети. Так, дополнительные средства будут направлены на комплексный капремонт здания лицея № 11 по ул. Вавилова, 37. Это старейшая школа Кировского района 1935-го года постройки. Это яркий пример планомерной, последовательной работы: сначала мы разработали проектно-сметную документацию, потом получили положительное заключение государственной экспертизы, в конце прошлого года главное управление образования подало заявку в министерство образования Красноярского края для участия в конкурсном отборе и мы выиграли – средства в объёме 429,5 млн рублей на 2023–2024 годы (2023 год – 129,5 млн рублей; 2024 год – 300 млн рублей) будут направлены на капремонт здания лицея №11».

Предусмотрены дополнительные средства в размере 60 млн рублей на капремонт, ремонт, приобретение средств обучения и воспитания для 4 красноярских школ – № 5, 21, 50, 108 для обеспечения ввода школ к началу нового учебного года. На капитальный ремонт и ремонт зданий образовательных учреждений в целях недопущения аварийности школы № 89, детского сада № 235, гимназии № 13 дополнительно будет направлено 37 млн рублей.

Ещё одна тема на постоянном контроле депутатов горсовета – оснащение пищеблоков школьных столовых. Технологическое оборудование взамен устаревшего и вышедшего из строя будет приобретено для пищеблоков 8 школ.

Порядка 120 млн рублей будут направлены на улучшение материально-технической базы пяти детских оздоровительных лагерей – «Таёжный», «Бирюсинка», «Крылья – Запад», «Крылья – Восток», «Патриот».

Фото: Красноярский Горсовет

«Есть ещё одна строка в расходах города, даже несколько строк - на поддержку инициативных проектов горожан и грантовые конкурсы, такие как «Лучшая концепция озеленения территории», «Самый благоустроенный район города». Конкурсы пользуются популярностью у горожан, и практически в каждой корректировке предусмотрены дополнительные средства на эти проекты, - отметила Наталия Фирюлина. – «Самый благоустроенный район» – это один из самых любимых красноярцами городских конкурсов, его проводят с 2014 года. Общий призовой фонд конкурса составляет 12 миллионов 600 тысяч рублей. Это прекрасный городской проект по развитию местного самоуправления, который от года к году только набирает обороты».