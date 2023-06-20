Свадьба по тувинским обычаям: пара археологов из Санкт-Петербурга и Новосибирска между раскопками решила заглянуть в ближайший ЗАГС

Молодая пара археологов между раскопками решила заглянуть в ЗАГС. Фото: Органы ЗАГС Республики Тыва

Не совсем обычная свадьба прошла в Чаа-Хольском районе Республики Тыва. Сотрудники местного ЗАГСа пошли навстречу пожеланиям молодоженов. Он – Анатолий Семенов, научный сотрудник ИИМК РАН из Санкт-Петербурга. Она – Валерия Денисенко, научный сотрудник ИИМК РАН из Новосибирска. Пара решила связать себя узами брака, но так, чтобы запомнить на всю жизнь – по тувинскому национальному обычаю.

Когда подавали заявление на регистрацию, спросили у сотрудников, можно ли это сделать? Почему нет? Разумеется можно! К делу подключились работники местного Дома культуры. Все организовали, спланировали. В назначенный день жених и невеста сначала по русскому обычаю - он в белом деловом костюме, она в белом платье и с цветочным венком – скрепили свой союз официально, по российскому законодательству. Затем в национальной тувинской одежде прошли обряд соединения под тувинские песни. Все завершилось национальным танцем «Найыр самы».

Анатолий и Валерия – молодые ученые-археологи, оба не первый раз участвуют в Тувинской археологической экспедиции и ведут раскопки на дне Саяно-Шушенского водохранилища, в местности Ыттыг-Аттыг Ала-Тей Чаа-Хольского кожууна.

Анатолий полюбил Туву давно, сюда он приезжает с тех пор, как ему исполнилось 9 лет, ведь он пошел по стопам родителей, а они – известные ученые с именем. Отец Владимир Анатольевич Семенов посвятил поиску следов древних цивилизаций на территории республики более пятидесяти лет своей жизни. А мама Марина Евгеньевна Килуновская – более 40 лет, она руководитель экспедиции.

И кстати, наверняка идея сделать сыну свадьбу по национальным традициям принадлежит родителям: в 2019 году они стали свидетелями на такой же свадьбе своих коллег.