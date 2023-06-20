Вкусное и сочное лето: новинки от «Красного Яра»

В июне гостями студии стали руководитель отдела внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева и руководитель отдела «Фрукты и овощи» Елена Шевцова.

- Елена, рады снова приветствовать вас у нас в гостях! В марте вы рассказывали нам о сезонных и круглогодичных овощах и фруктах, которые можно встретить на полках магазинов. А что в сезоне сейчас, летом? Что из фруктов, овощей, ягод стоит непременно пробовать или даже запасать?

- В середине сезона всегда все самое вкусное – абрикосы, черешня, вишня, нектарины, инжирные персики… Традиционно первая черешня появляется из Узбекистана. В этом году она появилась очень рано – рано зацвели сады, рано начался сбор ягоды. Раньше появилась на прилавках, значит, и закончится раньше. Поэтому успевайте купить черешню, насладиться ею! Пока она продается по акции, цена сладкая. Ниже она уже не будет, потому что в этом году дешевой цены не было, продукция не российская, закупается по курсу. Также в этом году массовый урожай абрикоса. И он дешевле, чем в прошлом году, есть цена до 100 рублей. Можно и наесться, и сварить варенье, компоты. Страны Средней Азии развивают свой ассортимент и привозят новые сорта. Например, абрикос Юбилейный – гладкий, очень сладкий. Кстати, у нас в магазинах можно сразу купить ящик, чтобы и поесть хватило, и варенье сделать. Еще один сезонный фрукт с косточкой, который сейчас в наилучшем вкусе и форме – это манго из Китая.

- Есть сложившееся мнение, что арбузы нужно покупать ближе к осени. А те, что продаются в начале лета еще «ненастоящие». В магазинах арбузы уже появились. Сезон стартовал, можно их есть?

- Как известно, арбуз – это ягода. И она также имеет свою сезонность. А в каждой стране сезонность своя. Например, в Иране сезон в марте, апреле и мае. Арбузы созревают в конце марта, и мы их привозим весь апрель и май. Такой длинный, вытянутый арбуз, очень сладкий. Эту продукцию начали ввозить в Россию последние два года. Позднее начинается сезон арбузов в Узбекистане и Таджикистане. Таджикские арбузы мы везем примерно с 30 мая по 10-15 июня. Сейчас есть в продаже желтые арбузы из Таджикистана. Сладкие на вкус, необычные, можно сказать, даже медовые. Есть на полках арбузы из Узбекистана, ими будем торговать до конца июня. Предвосхищая вопросы, хочу развеять мифы о том, что арбузы чем-то обрабатывают, делают им уколы, чтобы добиться спелости. Представьте себе огромные поля с арбузами и людей со шприцами… Это просто нереально! Ни с точки зрения объема, количества арбузов, ни с точки зрения экономической. Поэтому ловите время, наслаждайтесь вкусом арбузов! Если продолжать разговор о бахчевых культурах, то сейчас начался сезон дыни. На мой взгляд, профессиональный и потребительский, самые вкусные дыни– это Колхозница. Плоды некрупные, до 1,5–2 килограммов. Дыня очень ароматная. Выбрать можно по запаху, но правильно: нужно нюхать не саму дыню, а наклониться к ящику и понюхать. Это правило, кстати, распространяется на все овощи и фрукты. В большом кондиционируемом помещении магазина иначе сложно ощутить запах.

- А что по овощам? Есть же люди равнодушные к фруктам.

- Да, сейчас активно процветает движение ЗОЖ. А во фруктах содержится сахар. Поэтому тем, кто любит овощи, можно предложить баклажаны, перец Ласточка. Это все едет из Средней Азии, вкусное и натуральное. Тем более уже начался сезон гриля, шашлыка. Томаты набирают оборот. Особенно популярны помидорки Черри: удобные, резать не нужно, красиво смотрятся в салатах. И вполне доступны по цене. Сюда же горшечная зелень, которая выращивается рядом с нами в Новосибирске, в Кемеровской области, в Хакасии. Вне конкуренции огурец Машенька, российские томаты, томаты Сливка из Армении. А еще уже поспел новый урожай картофеля в Краснодарском крае, едет к нам и скоро появится на полках. Мы все лето будем радовать покупателей ценой на овощи, на перец, на баклажаны. Ближе к августу будет очень интересная цена специально для заготовок.

- Таисия, вам вопрос. Весна и лето – время готовить легкие, холодные супы. Фаворит среди них окрошка. Окрошечный набор предлагаете покупателям?

- Сезон окрошки начинается в середине мая и продолжается до середины сентября. В наших торговых точках есть специальные места продаж продуктового набора для окрошки, они выставлены в горизонтальных холодильниках. Различные вареные колбасы, ветчина, квас, рядом зона фруктов-овощей. То есть все необходимое для этого блюда. И, конечно, наша кулинария предлагает 2 вида уже нарезанных наборов для окрошки: окрошка с вареной курочкой и окрошка с колбасой. Берете готовое и заправляете чем любите. В тренде, кстати, минеральная вода со сметаной.

- Таисия, завершаем выпуск традиционно новостями группы компаний «Красный Яр». Что нового и интересного для покупателей?

- Мы продолжаем оборудовать «Батоны» в регионах пекарнями полного цикла. С 19 мая пекарни открылись в 7 дискаунтерах Шушенского, Лесосибирска, Ачинска, Ужура и Красноярска. Внедряем умные технологии - в ряде гастрономов Красноярска весы уже научились узнавать овощи и фрукты разных сортов. «Умные» весы по внешнему виду и другим нюансам определяют, что за фрукт или овощ вы хотите приобрести, предлагают вам выбрать вариант, так что не нужно самим искать, перелистывая вручную меню. Таких весов в сети становится все больше и больше. Проект установки касс самообслуживания в гастрономах также продолжается. Планируем, что до конца года касс будет поровну – классических и самообслуживания. Также увеличили количество касс, оборудованных НФС. Рассчитываться на них могут и владельцы айфонов. Напоминаю, что оплата по куар-коду уже также доступна на всех кассах всех наших магазинов. Изменилась наша акция «Агрики и Рофлики»: чтобы приобрести игрушку за 1 рубль в вашем чеке должно быть от 500 рублей. Лето уже наступило, они так и просятся в петлички легких рубашек и на пляжные тапочки. Успевайте собирать коллекцию! Еще одна приятная летняя акция – стартовал проект «Кинодворик», партнером которого в этом году стали гастрономы «Красный Яр». Там под открытым небом можно будет дегустировать вина с профессиональным сомелье от «Красного Яра» и смотреть фильмы. Активно поддерживаем выдающиеся городские проекты, поздравляя родной город с 395-летием, и приглашаем всех на новый сезон аудио-спектакля экскурсии «Променад по домам: задворки.

Слушайте «Планеркуспокупателями» на Радио «Комсомольская правда».

Фото: "Красный Яр"

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