Бывшего министра транспорта Красноярского края отправляют под суд по делу о метро

Константин Димитров Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-министра транспорта края Константина Димитрова отправляют под суд по делу о красноярском метро. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2019 был заключен контракт с «КрасноярскТИСИЗ» на корректировку документации по строительству метро в Красноярске. Но в декабре того же года Димитров по указке вышестоящего должностного лица указал под писать акт приемки работ на сумму более 742 млн рублей, хотя знал обо всех недостатках: выполнен меньший объём работ, использовалась устаревшая проектная документация.

Задержали Димитрова в июле 2022 года. Уголовное дело завели по материалам прокурорской проверки.

В прокуратуре добавляют, что с чиновником было заключено досудебное соглашение. Он полностью признал вину, сотрудничал со следствием и рассказал о других причастных к преступлению. Сейчас Димитров находится под домашним арестом.

Чиновнику предъявляют обвинение в превышении должностных полномочий. Его дело будет рассматривать Центральный районный суд.

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