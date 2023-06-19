В Красноярском крае стартовал молодежный форум ТИМ «Бирюса»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в 17-й раз стартовал молодежный форум ТИМ «Бирюса». Он завершится 12 июля на берегу Красноярского водохранилища. На первую смену «Мы профессионалы» приехали 550 молодых людей — специалистов крупнейших корпораций Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздравительным словом поддержал ребят руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец. Также почетным гостем церемонии открытия первой смены стал и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.

- Мы долго ждали встречи с самыми инициативными и заряженными ребятами, которые меняют свои организации, регион и страну к лучшему. Вы знаете, что в стремительно меняющемся мире успех нашей великой страны зависит от каждого из вас. Поэтому мы надеемся и рассчитываем, что благодаря своей активности вы будете творить и побеждать, а мы вас в этом с радостью поддержим. Не забываете, что молодость — это прекрасный возраст и время, когда можно получить от мира всё, что пожелаешь. Поэтому хочу вам пожелать продуктивной работы на форуме, а также успешного освоения образовательной программы. Любите, творите и побеждайте, — отметил Виктор Коломиец.

- Всегда с большим удовольствием приезжаю на мероприятия ТИМ "Бирюса". Это всегда интересный, живой диалог с молодёжью, где мы говорим о трендах, перспективах, в том числе и в области информационных технологий. Сегодня, например, много говорили о возможностях искусственного интеллекта, и о том, как эта технология изменит жизнь будущих поколений, — поделился Николай Распопин.

Программа первой смены посвящена профессиональных траекторий и формированию карьерных тенденций, развитию молодежных советов и движений в корпорациях, направлению наставничества в сфере креативной экономики, а также формированию и развитию управленческого резерва молодежи. В первый образовательный день выступят эксперты из Управления федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю, «Полюс диджитал», учебного центра ПАО «Сбербанк», ГК «Аэродинамика» и т.д. Кроме того, в рамках смены запланированы отдельные мероприятия совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий, Институтом развития города и Корпорации развития Енисейской Сибири.

В 2023 году в рамках форума запланированы три смены: «Мы профессионалы», «Мы достигаем побед», «Мы молодые». В общей сложности в форуме поучаствует 1800 молодых людей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мероприятие организует Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского края, агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Фото предоставлено организаторами