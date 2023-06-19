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В 2022 году в Красноярском крае сократилось число жителей за чертой бедности. Рейтинг регионов РФ по доходам населения составили «РИА-Новости».

Так, Красноярский край занял 29 место из 85 субъектов федерации (новые регионы РФ в исследовании не участвовали). В 2021 году он находился на 32 место.

Выяснилось, что в нашем крае за чертой бедности находятся 14,5% населения, этот показатель за год сократился на 1,4%. В целом Красноярский край находится на 65 месте в рейтинге по этому параметру. При этом по динамике изменения доли населения за чертой бедности край занял 16 место.

Традиционными лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Магаданская область и Чукотка. В аутсайдерах 2022 года: Республики Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкессия, Алтай и Калмыкия.

Среди регионов Сибири Красноярский край занял второе место, уступив лишь Новосибирской области, которая заняла общее 26 место. Далее Красноярский край с большим отрывом опережает:

- Иркутскую область (47 место);

- Кузбасс (48 место);

- Томскую область (49 место);

- Алтайский край (75 место);

- Хакасию (76 место);

- Республику Алтай (82 место);

- Туву (84 место).