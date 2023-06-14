Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. И это повод вспомнить слова из повести «Маленький принц» французского писателя Антуана Сент-Экзюпери «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою планету, иначе она вся зарастет баобабами...». Для нашей Земли опасность другая - она зарастает мусором. Неслучайно главной темой экологической даты в этом году стала борьба с пластиковым загрязнением и внедрение принципов экономики «замкнутого цикла», то есть максимально возможной переработки отходов в полезные продукты.

Отходы в доходы

Более 25 лет ведет добычу нефти на Юрубчено-Тохомском месторождении в Эвенкии компания «Востсибнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти». Нефтяники рассказали, что на месторождении есть полигон для твердых бытовых отходов. Сейчас планируется перерабатывать и производственные отходы.

- В настоящий момент строится установка утилизации бурового шлама, после ее ввода в эксплуатацию компания сможет утилизировать отходы и получать из них продукт, который можно использовать, например, для рекультивации карьеров, - говорит начальник управления охраны окружающей среды Владимир Кочеров.

Специалист также отметил, что согласно многолетних измерений, водные экосистемы в пределах месторождения находятся в равновесии, санитарно-химическое состояние почв оценивается как незагрязненное, и негативного воздействия работы компании на состояние атмосферного воздуха не отмечается.

Начни с себя

Мы недавно рассказывали о том, что сотрудники ВСНК ответственно относятся к окружающей среде не только на работе, но и в свободное время. В компании очень популярны корпоративные экологические акции, например, «Бегом убираться!», которая ежегодно проходит на острове Отдыха в Красноярске.

Но что еще важно – ежегодно сотрудники при поддержке компании и совместно со специалистами природоохранных ведомств, выпускает в бассейн реки Енисей особо ценных мальков краснокнижного осетра сибирского, пеляди, стерляди и других ценных рыб, выращенных на рыбоводных заводах Красноярского края. С 2014 года их выпустили уже почти миллион!

Счет на миллионы идет и в лесовосстановлении. В Кежемском районе Красноярского края эвенкийские нефтяники уже высадили более 1,1 миллиона сеянцев сосны. Осенью этого года работы будут продолжены.

Ради сохранения биоразнообразия

В поддержку исследований, имеющих прикладное значение для Эвенкии, несколько лет назад «Востсибнефтегаз» создал целую грантовую программу. И многие исследования, поддерживаемые в рамках программы связаны с охраной окружающей среды. Например, проекты по исследованию популяции дикого северного оленя – вида-биоиндикатора Арктической зоны. Проведены исследования кабарги, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, а также поддержаны проекты по изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии, биотехники искусственного воспроизводства сибирского тайменя и другие.

Государственный природный заповедник «Тунгусский» в рамках гранта в этом году продолжил реализацию проекта по изучению благородного оленя – марала, а Сибирский федеральный университет оценит современное состояние популяции волка в этом же районе. Грант на исследование растительного покрова после природных пожаров на территории Эвенкии получил и Красноярский научный центр СО РАН. Ученые определят многолетнюю динамику горимости хвойных лесов, оценят скорость восстановления растительности и разработают рекомендации по эффективному возрождению территорий, пострадавших от огня.

Фото из архивов компании.