Два года переговоров не прошли даром: в Красноярск впервые приехал автор бестселлеров «Лавр» и «Чагин»

В Красноярск впервые приехал писатель Евгений Водолазкин. Фото: «Лига странников»

Заполучить Евгения Водолазкина в Красноярск было очень сложно. Это человек с мировым именем, у которого расписание встреч и поездок составлено на месяцы вперед. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН; обладатель премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера». Но самое главное, ради чего его здесь так горячо ждали, он - известный писатель и автор бестселлеров отечественной литературы «Лавр», «Брисбен», «Авиатор», «Соловьев и Ларионов», «Чагин». Его книги переведены на 36 языков мира, а самого литератора называют классиком современности.

И все же звезды сошлись: встреча с сибиряками состоялась. Даже две. Сначала в Малом концертном зале краевой филармонии Евгений Германович прочел лекцию на тему «Петербург между историей и литературой». Он живет в северной столице, ценит ее за невероятную историю и литературные традиции. В Петербурге проходит действие большинства его романов.

Затем была «Юдинка» - музей-усадьба Г.В. Юдина, культурное пространство с соответствующей атмосферой. Привезти Водолазкина в Красноярск удалось в рамках проекта «Лекторий Палладиум», который уже два года существует при поддержке генерального партнера – компании «Норникель».

Гостю показали музей-усадьбу Г.В. Юдина. Фото: «Лига странников»

Захотелось почитать

Летний открытый зал на территории музея на сто приглашенных гостей, спрятанный за молодыми зелеными елями. За периметром этого зала – живой шум огромного города. Но внутри, под крышей, особая атмосфера. На сцену вышел он – Писатель. Негромкий голос, размеренная речь, глубокий смысл в каждом слове – такого лектора хочется слушать много и долго. Без сомнения, Евгений Водолазкин – человек высокого интеллекта и глубокого разума. Философ и филолог, который 35 лет занимается русской литературой. На протяжении двух часов он рассказывал о своих произведениях, отвечал на вопросы. Сидящие в зале наверняка ловили себя на мысли: нужно срочно купить книгу и, устроившись уютно в кресле под торшером, читать ее с вечера до утра.

- Благодарю всех, что пришел на эту встречу. Мне это важно, потому что писатель не существует без читателя. А книга существует не как текст, она – в реальном восприятии реальных людей. Поэтому сколько читателей есть у писателя, столько у него и соавторов. Когда я пишу свои вещи, я пытаюсь воздействовать на читателя так, чтобы он сам отвечал на вопросы, поставленные в книге. И человек дает те ответы, которые для него самые правильные, - отметил писатель.

В зале не было случайных людей. Фото: «Лига странников»

Главная тема встречи – роман «Чагин», вышедший в начале прошлого года. Упустим аннотацию произведения, вдруг кто-то не любит спойлеры. Скажем только, что главный герой, библиотекарь Исидор Чагин – человек с феноменальной памятью, но этот дар причиняет ему страдания. Герой проходит через три фундаментальных понятия человеческого мышления – время, историю и память. Но несмотря на очевидный драматизм, роман наполнен высоким интеллектуальным юмором.

Автор считает:

- Юмор не противоречит драме и трагедии. Для меня недосягаемым образцом в этом является Гоголь, совершенно удивительный писатель. Самое смешное, что советское литературоведение объявляло его писателем-реалистом. Но ничего более отдаленного от реализма представить себе нельзя.

Конечно, поговорили о самом титулованном романе Евгения Водолазкина «Лавр». Он признался:

- Писать о хороших людях – безумно сложная задача. Очень легко писать о подлецах, у зла есть своя эстетика. Всякие мачо гораздо лучше выглядят, чем тихие старцы. Единственный, кому это удалось, Достоевский. Я, к счастью или несчастью, не Достоевский, не могу взять на себя такую ответственность, поэтому я ушел из современности в 15 век. В том веке существовала форма для описания добрых людей, называемых святыми – это житие. «Лавр» для меня занимает особое место.

После лекции писатель провел автограф-сессию. Фото: «Лига странников»

Переговоры шли два года

Юрий Подопригора – идейный вдохновитель и руководитель проекта «Лига странников», в рамках которого с 2021 года проводится цикл творческих встреч с выдающимися людьми, экспертами, деятелями культуры, науки, искусства – «Лекторий Палладиум». Эмоции на лице красноречивее любых слов: встреча удалась.

- Это, пожалуй, самый трудный в исполнении гость. К нему в день поступает до 15 предложений о выступлениях, участии в симпозиумах, конференциях. На старте нашего проекта первой фамилией, которая пришла мне в голову и которую я написал на листе бумаги, была фамилия Водолазкина. Мы пытались выйти на него и напрямую, и через два издательства, с которыми он работает, и через журналиста Михаила Кожухова, с которым он сотрудничает. И даже через Феклу Толстую, которая была в числе наших гостей и находится с ним в приятельских отношениях. Безрезультатно. И вот по случайному стечению обстоятельств моя коллега Варвара Иванова написала ему своей легкой рукой напрямую – а он взял и согласился, - признается Юрий Подопригора.

Писатель Евгений Водолазкин и руководитель проекта «Лекторий Палладиум» Юрий Подопригора. Фото: «Лига странников»

На организацию и согласование всех нюансов ушло два месяца. Сделали все так, чтобы писатель уехал из Сибири с наилучшими впечатлениями. Показали ему «Красноярские Столбы», о чем он сам не преминул обмолвиться.

Пару слов о тех, кто собрался на встречу. Их в «Юдинку» приехало сто человек, все – свои и никого случайного. Это члены клуба «Лиги делового чтения», то есть уже по определению люди, подготовленные для таких вот лекций. Это участники сообщества Юдинского музея. Плюс победители розыгрышей и конкурсов, которые проводились через библиотечную систему города и госуниверситет. Почему выбрали именно это культурное пространство?

- Где еще должен быть представлен величайший автор современности? Здесь великий дух культуры, дух книги позволил писателю каким-то мистическим образом выйти в своем выступлении на уровень притчи. Мне показалось, что он общается уже не как писатель, а как человек, про которого вполне можно житие писать, - подчеркнул Юрий Подопригора.

Подчеркнем еще раз, что «Лига странников» родилась в 2018 году и поначалу существовала на энтузиазме его создателя. Но идея оказалась настолько перспективной, что вскоре переросла в регулярные встречи между интересными людьми. Свою поддержку предложил «Норникель», став генеральным партнером (который, кстати, уже 10 лет поддерживает аналогичный проект в Норильске «Обогатительная фабрика»). Это – вклад компании в культурную жизнь краевого центра. И благодаря такой помощи расширился масштаб проекта, появись новые направления – «Лига делового чтения», «Лига личностного роста».

В Красноярске Евгений Водолазкин написал первую страницу своей новой книги. Фото: «Лига странников»

Среди спикеров, побывавших в нашем городе, антрополог Станислав Дробышевский, писательница Татьяна Толстая, врач и телеведущий Сергей Агапкин, космонавт Сергей Крикалев, журналист Фекла Толстая. Теперь в этом списке и писатель Евгений Водолазкин. Так у проекта появилась некая рекомендательная база. То есть, приглашая следующего гостя, можно намекнуть ему: «Водолазкин и Крикалев остались довольны», это наверняка сработает. Кстати, организаторы полгода пытаются подобраться к Татьяне Черниговской (выдающаяся и интересная женщина-ученый в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания). Так что теперь появилась надежда, что Евгений Германович замолвит перед ней слово за Красноярск: ведь они в хороших отношениях и не раз вели публичные беседы о тайнах человеческой памяти.