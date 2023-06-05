Знакомство с традициями Севера вместе с олененком Орхэ

Сотрудники «Востсибнефтегаз» отметили, что поддерживать эмоциональные проекты, связанные с образованием и воспитанием – добрая традиция компании! При этом самые разные проекты нефтяников, посвященные детям, взаимно дополняют друг друга. Они не только дарят эмоции и настроение, но и помогают определиться с будущей профессией.

Как придуманный герой стал знаменитым

С 2011 года при поддержке компании ВСНК издаются комиксы по мотивам рассказов байкитских школьников «Приключения олененка Орхэ и его друзей». Этот творческий проект стал еще и образовательным, ведь книги помогают сохранять и развивать эвенкийский язык.

С тех пор придуманный герой живет и становится легендарным! В 2023 году олененок Орхэ стал одним из самых популярных героев фестиваля «Первый. Детский» в Красноярске. А к эвенкийскому чуму выстроилась очередь желающих сфотографироваться. Внутри расположился мастер-класс по оригами: молодые специалисты ВСНК учили ребят делать лисичек, лягушек, журавликов и китов. А напротив чума дети, вооружившись фломастерами, разрисовали огромную раскраску размером 4х2,5 метра! Гости локации забрали с собой не только хорошее настроение, но и различные сувениры – детские комиксы, книги с настоящей эвенкийской нефтью, яркие значки.

Напомним, фишкой фестиваля стали площадки, рассказывающие о различных профессиях и современных технологиях. Так, красноярские дети, играючи, познакомились с профессией нефтяника.

Кстати дети сотрудников компании, уже хорошо знакомые с профессией родителей, свои летние каникулы в этом году начали с похода на городской ипподром. Там они узнали все о жизни лошадей, намешали кашу для скакунов, приняли участие в квест-экскурсии, тематической фотосессии. Кстати, и дети, и родители – частые участники городских и корпоративных мероприятий: детских конкурсов рисунков, творческих фестивалей, спортивных и экологических акций.

Собаки – часть учебного процесса!

В селе Байкит в школьном интернате живут и учатся эвенкийские дети из самых отдаленных поселков. И чтобы они не забывали про традиционный кочевой уклад жизни, с 2014 года для них действует «Школа начинающего каюра». Ученики сами заботятся о питомцах, их тренирует профессиональный тренер по ездовому спорту. ВСНК взяла на себя обязательства по финансированию и обеспечению проезда на городские, краевые и всероссийские соревнования. Ведь это не просто национальный спорт - это традиции общения с дикой природой.

Кстати, нефтяники часто организуют для детей различные события. В 2022 году молодые специалисты предприятия провели благотворительную акцию помощи первоклассникам перед началом учебного года, подготовили подарки для новогодней «Елки желаний». А к наступлению 2023 года «Востсибнефтегаз» организовала для детей села Байкит трехдневные новогодние мероприятия с играми и подарками.

Три ступени в профессию

Детское знакомство профессией нефтяника через экскурсии, книги, игры может перерасти в серьезную историю!

Каждый старшеклассник может стать частью программы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие», которая готовит кадровый резерв для компании. Начинается путь в профессию с «Роснефть-классов» (10-11 классы с углубленным изучением предметов инженерного профиля), они есть в Туруханске, Красноярске, Игарке. Вторая ступень – обучение в профильном вузе, компания «Роснефть» поддерживает их по всей стране, в Сибири это Институт нефти и газа СФУ.

И наконец, статус молодого специалиста, который позволяет проявить себя, постоянно получать и совершенствовать навыки и знания.

И на всех этапах нефтяники создают условия для обучения, предоставляют материальную поддержку и рабочее место.

Фото: предоставлено ВСНК