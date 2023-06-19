Коротко о главном: потребляй разумно!

Фото: скриншот из видео

Что в Турции есть общественная библиотека из 6000 выброшенных книг, которую собрали сборщики мусора?

Или что россияне выбрасывают по 15 кг одежды ежегодно?!

А ведь многие вещи можно было бы сдатьна переработку, подарив им тем самым вторую жизнь, или просто передать тому, кому они нужнее в данный момент.

Именно об этом пойдет речь в третьем цикле видеороликов «Потребляй разумно!»совместного проектаИнвестиционной группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании». Первые два вышли в 2021 и 2022 годах, и каждый был посвящен отдельной эко-тематике.

«В первом цикле наших роликов мы хотели показать важность раздельного сбора отходов и передачи их на переработку, на конкретных примерах демонстрировали, что можно сделать из пластиковых, стеклянных, алюминиевых отходов. Во втором цикле мы обратили внимание красноярцев на тот факт, что далеко не все отходы можно переработать. И для их уменьшения важно просто отказаться от использования одноразовых вещей – посуды, кофейных стаканчиков, станков для бритья, пластиковых пакетов и т.д. А сейчас мы говорим про разумное потребление, про осознанное отношение к вещам. В том числе, обращаем внимание на то, что иногда дать отходам вторую жизнь очень просто – достаточно передать вещь тому, кому она нужнее. То есть для вас – это уже мусор, а для кого-то – ценное приобретение», - рассказала Юлия Комиссаренко, руководитель PR-направления КРК.

Так появился третий цикл роликов «Потребляй разумно!», героями которых, по традиции, стали известные красноярцы, а действие происходит в знаковых и любимых местах города.

«Апологетом» ответственного отношения к книгам стал фотограф и блогер Сергей Токарев. Уже практически раритетные пластинки пополнили коллекцию телеведущего Дмитрия Пименова, а собирали их «всем миром», в том числе, свою лепту внесли сотрудники КРК. Помещения для проведения съемок новых эко-роликов предоставила библиотека им. Н.А. Добролюбова и проект «Свалка-регион» - сектор осознанного потребления.

Увидеть ролики можно будет совсем скоро – на телеканалах Красноярска и в социальных сетях «Красноярской рециклинговой компании», а задуматься о важности осознанного потребления стоит уже сейчас!

Отметим, что первые два цикла видеороликов получили признание экспертного жюри всероссийских экологических конкурсов.