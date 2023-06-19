Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 19 по 25 июня ожидаются температурные качели. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник днем в Красноярске ожидается около +21 градуса, облачность, преимущественно без осадков и небольшой ветер с порывами до 3 м/с..

Во вторник в город нагрянет жара – днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а ночью – +10. Будет облачно и без осадков, ветер с порывами до 6 м/с.

Со среды, 21 июня, начнется похолодание. В день летнего солнцестояния воздух прогреется до +24 градусов. Ночью возможен небольшой дождь и +19.

В четверг дневная температура снова немного снизится. Ожидается +23 градуса, дождь, а порывы ветра усилятся до 8 м/с. Ночная температура тоже понизится – до +14.

В пятницу будет пасмурно, синоптики ожидают небольшой дождь и +21 градус днем. Ну а ночью будет прохладнее – +12.