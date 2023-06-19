Международный детский центр, тепличный комбинат, производство соков - итоги ПМЭФ-23 для Красноярского края

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Сразу несколько соглашений увеличат туристический потенциал нашего региона. В частности, в Красноярском крае построят международный детский центр. Соглашение между правительством Красноярского края «Национальным оператором детского отдыха» предусматривает строительство в регионе круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Сибирь 2.0» по типу сочинского центра «Сириус»». Он сможет принимать 5,5 тысячи детей в год или 360 детей в смену (при количестве 15 смен в год). Общая площадь объекта – 17 600 квадратных метров. Рассматривается вариант размещения такого детского центра в Березовском районе. Объем инвестиций в строительство оценивается в 5 млрд рублей в период 2023-26 годов.

Здесь будут проходить форумы и олимпиады, дополнительное образование, спортивная подготовка региональных детских команд.

Еще одно соглашение в сфере туризма заключено с корпорацией Туризм.РФ.

Генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов: «В своей работе над развитием туристической инфраструктуры в регионах мы всегда движемся по двум главным направлениям - развиваем уже популярные у туристов места и открываем новые. В Красноярске приоритетом будет познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс».

Также начиная с этого года в нашем регионе появятся новые маршруты и образовательные проекты для молодежи.

«Предлагаемые нами маршруты учитывают интерес к разным темам - экология, предпринимательство, инновации и промышленность, туризм, культура, спорт», сказал руководитель региона Михаил Котюков.

Напомним, в 2021 году в России создали программу для молодежи «Больше, чем путешествие» для знакомства с уникальными местами страны, достижениями университетов и промышленных предприятий. С самого начала в ней принимает участие и Красноярский край.

Хорошая новость и для любителей путешествовать на собственных автомобилях, точнее, электромобилях. Новые электрозарядные станции планируется сделать в поселке Памяти 13 Борцов, в Ачинске и в Боготоле, что, по мнению специалистов, позволит гарантированно передвигаться на электромобиле в сторону Хакасии и Кемеровской области.

Что касается сферы производства, здесь тоже есть конкретика. В частности, подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству комбината в Емельяновском районе, который будет выпускать соки, детское питание и безалкогольные напитки.

Реализация проекта рассчитана на 2023-2025 годы, объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, комбинат разместится на площади 3,5 га. После выхода на проектную мощность годовой объем производства напитков и детского питания составит 530 тысяч тонн. Это сделает предприятие одним из крупнейших производителей в Сибири.

Еще один инвестиционный проект - строительство тепличного комбината мощностью 25 тысяч тонн свежих овощей в год в районе деревни Старцево Емельяновского района.

Первую очередь планируется ввести уже в конце 2024 года. Выход на полную проектную мощность – в конце 2026 года. Общая площадь теплиц составит 33 га. Объём вложений оценивается в 12,4 млрд рублей.