В финале чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» проиграл пензенскому «Локомотиву»

В финале чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» проиграл пензенскому «Локомотиву». Фото: РК «Енисей-СТМ»

Чемпионат России по регби завершился финальным матчем между командами «Енисей-СТМ» и «Локомотив». Игра состоялась на домашнем поле красноярской команды, на стадионе «Авангард», где пензенцы показали отменную игру.

Впервые за семь лет главный трофей достался не красноярцам. Хотя в первом тайме «тяжелая машина» вела со счетом 17:0. Но во втором тайме гости не просто уравняли счет, но и нанесли штрафной удар в овертайме, который и помог им одержать победу со счетом 20:23.

Отметим, что до этого красноярцы два года подряд в финале обыгрывали нынешний соперников. Заработанное ими «серебро» - первое в копилке команды «Енисей-СТМ». Однако «бронза» нынешнего чемпионата также досталась красноярской команде – «Красный Яр» накануне в упорной борьбе вырвал награду у казанской «Стрелы» со счетом 15:17.