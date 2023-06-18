В Красноярске прошел большой крестный ход. Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Сегодня, 18 июня, в Красноярске прошел общегородской левобережный год, посвященный 395-летию города. Участники крестного хода пронесли по улицам города икону Преображения Господня — покровительницу Красноярска. Пел сводный хор церквей города. Верующие прошли от часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе, далее спустились вниз, мимо Большого концертного зала подошли на берег Енисея , к поклонному кресту – месту возрождения Богородице-Рождественского кафедрального собора в районе Стрелки.

По окончании крестного хода правящий архиерей Владыка Пантелеимон совершил молебен и обратился к верующим с архипастырским словом. Наконец, все желающие смогли приложиться к иконе Преображения Господня.

В пресс-службе Красноярской епархии рассказали, что икона Преображения Господня была написана к 100-летию со дня основания города. С 1923 года хранится в Красноярском краевом краеведческом музее. Традиция изнесения святыни для молитвенного поклонения верующих в честь Дня города зародилась в 2004 году по совместной инициативе Красноярской епархии и городской администрации.