В Красноярском крае будут развивать туристическую инфраструктуру Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край и корпорация Туризм.РФ заключили соглашение на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Соглашение направлено на развитие туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Красноярском крае за счет создания условий для формирования и продвижения качественных и конкурентоспособных туристских продуктов, обеспечения доступности туристских услуг для граждан.

Наш регион в этом соглашении представил врио губернатора Михаил Котюков. Сначала он встретился с гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым, вместе обсудили ключевые пункты договора. А после, собственно, поставили подписи в подготовленном документе.

- Красноярский край – это не только лес, металлы, золото и другие ресурсы, но и природная красота, и наше национальное достояние – могучий Енисей. Мы в этом году проложили туристический маршрут на Северный полюс. Я не сомневаюсь, что наша совместная работа приведет к тому, что Красноярский край будет базовым опорным регионом в развитии туризма в России, - отметил Михаил Котюков.

Со своей стороны зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул:

- Те губернаторы, которые делают ставку на развитие своей туристической инфраструктуры, вкладывают в так называемые умные инвестиции, которые очень быстро окупаются. Поддержку будем конечно увеличивать, несмотря на все вызовы, которые наша экономика встречает.

В рамках новых соглашений планируется реализовать несколько комплексных туристических проектов: развивать уже имеющиеся и открыть новые. Край сегодня может предложить практически все направления туризма – от этнографического до активного отдыха, даже путешествие на Северный полюс – через Хатангу. Кстати, это будет самый простой и короткий пусть попасть туда и для россиян, и для жителей Азии, которых наша страна давно привлекает как объект туристических исследований.

Для этого нужно будет обновить транспортную и создать обеспечивающую инфраструктуру, в частности на севере края. Но тут очень кстати поможет реализация инвестиционных проектов.