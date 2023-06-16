Сабантуй в Красноярске 17 июня в 2023 года: программа мероприятий, куда сходить, как отметить праздник

Фото: Мария ЛЕНЦ
Сабантуй в Красноярске 17 июня в 2023 года собирает горожан на традиционный татарский праздник. Программа мероприятий уже опубликована. В городской администрации рассказали, куда сходить и как отметить праздник.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Татарский народный праздник Сабантуй в Красноярске проходит традиционно каждый год. В 2023 году отмечать его будут на острове Татышев уже в субботу – 17 июня.
Гостей ждут праздничный концерт в исполнении артистов из Казани, спортивные мероприятия, народные забавы, ярмарка сувениров и татарской кухни, выставка чак-чака и соревнования по национальной борьбе «Кореш».
Фото: Мария ЛЕНЦ
Главная сцена:
- 11:30-12:00 – открытие;
- 12:00-16:00 – выступление артистов: Ильгиз Шайхразиев, DJ Malsi Music, ансамбль «Йолдыз» и красноярские творческие коллективы;
- 16:00-17:00 – сладкий час с чаепитием, розыгрышем подарков и конфетным салютом;
- Open Air.
Площадка национальной борьбы «Кореш»:
- 10:30 – регистрация и взвешивание участников;
- 11:30 – начало состязаний;
- 15:00 – награждение.
Спортивная площадка:
- 10:30 – регистрация участников;
- 11:30 – начало соревнований;
- 15:00 – церемония награждения.
Народные игры:
- Бои на подушках, разбивание горшков, бег на ходулях и другие забавы с 11:30 до 16:00 часов.
Креативное пространство:
- Мастер-классы для детей и взрослых – 11:00-18:00 часов.
Конкурс «Солнечный чак-чак»:
Фото: Мария ЛЕНЦ
- 10:30 – регистрация;
- 11:30 – выставка чак-чака;
- 14:00 – церемония награждения;
- 16:00 – большое чаепитие в рамках «Сладкого часа».
Детская площадка:
- Интерактивные игры, выступление фокусников и аниматоров, а также сервис для присмотра за самыми маленькими гостями Сабантуя.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Кроме того:
Горожан также ждут фудкорт с этно-кухней (от традиционных эчпочмаков и до кыстыбыя), восточный базар и ярмарка ремесел для ознакомления с татарской культурой.