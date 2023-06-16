Сабантуй в Красноярске 17 июня в 2023 года: программа мероприятий, куда сходить, как отметить праздник

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сабантуй в Красноярске 17 июня в 2023 года собирает горожан на традиционный татарский праздник. Программа мероприятий уже опубликована. В городской администрации рассказали, куда сходить и как отметить праздник.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Где пройдет Сабантуй в Красноярске 17 июня 2023 года

Татарский народный праздник Сабантуй в Красноярске проходит традиционно каждый год. В 2023 году отмечать его будут на острове Татышев уже в субботу – 17 июня.

Гостей ждут праздничный концерт в исполнении артистов из Казани, спортивные мероприятия, народные забавы, ярмарка сувениров и татарской кухни, выставка чак-чака и соревнования по национальной борьбе «Кореш».

Программа Сабантуя в Красноярске 17 июня 2023 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная сцена:

- 11:30-12:00 – открытие;

- 12:00-16:00 – выступление артистов: Ильгиз Шайхразиев, DJ Malsi Music, ансамбль «Йолдыз» и красноярские творческие коллективы;

- 16:00-17:00 – сладкий час с чаепитием, розыгрышем подарков и конфетным салютом;

- Open Air.

Площадка национальной борьбы «Кореш»:

- 10:30 – регистрация и взвешивание участников;

- 11:30 – начало состязаний;

- 15:00 – награждение.

Спортивная площадка:

- 10:30 – регистрация участников;

- 11:30 – начало соревнований;

- 15:00 – церемония награждения.

Народные игры:

- Бои на подушках, разбивание горшков, бег на ходулях и другие забавы с 11:30 до 16:00 часов.

Креативное пространство:

- Мастер-классы для детей и взрослых – 11:00-18:00 часов.

Конкурс «Солнечный чак-чак»:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- 10:30 – регистрация;

- 11:30 – выставка чак-чака;

- 14:00 – церемония награждения;

- 16:00 – большое чаепитие в рамках «Сладкого часа».

Детская площадка:

- Интерактивные игры, выступление фокусников и аниматоров, а также сервис для присмотра за самыми маленькими гостями Сабантуя.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того:

Горожан также ждут фудкорт с этно-кухней (от традиционных эчпочмаков и до кыстыбыя), восточный базар и ярмарка ремесел для ознакомления с татарской культурой.