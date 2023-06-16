Копи летом яркие эмоции, а не долги за свет

Наступило долгожданное лето. Каждый из нас старается взять от этих теплых дней по максимуму и совсем не хочется тратить время на решение бытовых вопросов, однако, с другой стороны, если ими не заниматься, то могут возникнуть не очень приятные последствия, которые точно омрачат летнее настроение.

Дистанционные сервисы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) позволяют в онлайн-режиме оплачивать квитанции, передавать показания приборов учета электроэнергии, получать ответы на вопросы и даже обмениваться документами.

Мы подготовили обзор интерактивных сервисов энергосбытовой компании, чтобы Вы могли копить летом яркие эмоции, а не долги за свет.

Первое, на что хочется обратить внимание, – это удобный функционал для внесения платежа за коммунальные ресурсы и услуги, которые обозначены в квитанции от Красноярскэнергосбыта.

Счета необходимо оплачивать включительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Рассказываем, что произвести оплату начислений представленными ниже онлайн-способами возможно без комиссии для клиента:

- через SberPay, картой любого банка либо с помощью СБП на сайте или в мобильном приложении;

- через интернет-сервисы, банкоматы и отделения Сбербанка;

- в офисах Телекомсервиса;

- через терминалы платежной системы «Платежка».

А где же,будучи в отъезде, взять квитанцию для оплаты? – спросите вы. Отвечаем. Совершенно не нужно ждать пока платежка от Красноярскэнергосбыта окажется в вашем почтовом ящике. Ее уже давно заменил электронный вариант, который ничем не отличается от бумажной версии. Более того, онлайн-квитанция приходит на электронную почту или в личный кабинет клиента раньше, чем в почтовый ящик. Можно тут же открыть файл и сразу оплатить счета со смартфона, не распечатывая документ, а еще таким способом можно оплачивать квитанции своих родных и близких.

А если вдруг у вас появился вопрос во время полива грядок, катания на велосипеде или прогулки по побережью Черного моря, то его тоже можно задать специалисту Красноярскэнергосбыта с помощью интерактивных сервисов:

- в личном кабинете клиента, в интернет-приемной или через видеозвонок на сайте (имеется возможность обмена скан-копиями или фотографиями документов);

- по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции (режим работы контактного центра: пн. – пт. с 8:30 до 21:00, сб. с 8:30 до 17:00);

- можно также заказать обратный звонок на сайте компании;

- в официальном сообществе во ВКонтакте и Одноклассниках .

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