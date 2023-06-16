В Красноярске кардиохирурги удалили опасную опухоль сердца размером с кулак

фото: кардиоцентр

Красноярские хирурги из Федерального кардиоцентра спасли пациентку, удалив опухоль сердца размером с кулак взрослого. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, операция длилась 4 часа.

Жительница Красноярска попала в больницу в тяжелом состоянии – у нее начались проблемы с дыханием, которые не позволяли женщине даже лежать. Она задыхалась. Пациентку обследовали в срочном порядке. Оказалось, что причина в огромной опухоли – она полностью закрывала митральный клапан и содержала в своей ножке крупный сосуд. Было принято решение экстренно оперировать.

Хирурги столкнулись не только с большим размером новообразования. Из сложностей – необычное расположение опухоли, которое заставило врачей попотеть над операционным столом. Врачи удаляли новообразование в буквальном смысле по миллиметру, чтобы не задеть кровеносные сосуды, которыми обросла опухоль.

4 часа кропотливой работы и операция завершена. Опухоли больше нет. Женщине повезло, её новообразование оказалось миксомой – доброкачественной опухолью. Через время, восстановившись, она отправилась домой. Сейчас её жизни больше ничего не угрожает.

Отметим, что Ежегодно в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска выполняется около 25 операций по поводу опухолей сердца, но такие гигантские новообразования встречаются крайне редко.