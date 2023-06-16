В Красноярском крае закрыли нелегальный детский лагерь

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Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил о закрытии несанкционированного детского лагеря в Канске.

Реклама о наборе детей была запущена в социальных сетях несмотря на то, что у местных бизнесменов не было необходимых санитарно-эпидемиологических разрешений, а сам лагерь не входил в краевой реестр организаций отдыха и оздоровления. Детям предлагали отдохнуть на базе фитнес клуба.

Роспотребнадзор вынес организации предупреждение. Набор детей был остановлен, лагерь не открылся в заявленную дату.

Горяев попросил родителей быть внимательными при выборе места отдыха для ребенка.